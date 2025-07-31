«Акрон» сыграет со «Спартаком». Тольяттинцы, приходите на домашний матч против красно-белых!

В третьем туре Мир РПЛ «Акрон» встретится со «Спартаком».

Матч пройдет в воскресенье, 3 августа, в 14:30 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Тольяттинцы по итогам двух туров находятся на второй строчке турнирной таблице, набрав четыре очка. Москвичи же расположились на десятом месте, имея три очка в активе. Приходите поддержать «Акрон» на стадионе!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .