«Акрон» сыграет со «Спартаком». Тольяттинцы, приходите на домашний матч против красно-белых!
В третьем туре Мир РПЛ «Акрон» встретится со «Спартаком».
Матч пройдет в воскресенье, 3 августа, в 14:30 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».
Тольяттинцы по итогам двух туров находятся на второй строчке турнирной таблице, набрав четыре очка. Москвичи же расположились на десятом месте, имея три очка в активе. Приходите поддержать «Акрон» на стадионе!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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