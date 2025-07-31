Гафин о Кубке России: «Новый формат гораздо интереснее спонсорам и экономически выгоден клубам. Еврокубков нет, нынешний Кубок призван заместить выпавший объем футбола»
Дмитрий Гафин назвал преимущества нового формата FONBET Кубка России.
– Формат Кубка не меняется четвертый год – «Динамо» играет с «Сочи» в Кубке, а совсем скоро с этой же командой, но в чемпионате. Нет ощущения, что пора уже что-то поменять?
– Действительно, по формату, когда клубы РПЛ начинали свой путь в Кубке с командами низших лиг, у меня есть ностальгия. Это было здорово для болельщиков из тех городов, куда приезжали большие клубы.
С другой стороны, у нас нет сейчас еврокубков, и нынешний формат как раз и призван заместить этот выпавший объем футбола. Более того, новый формат гораздо более интересен для спонсоров и гораздо более экономически выгоден для клубов-участников, – сказал председатель совета директоров «Динамо».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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