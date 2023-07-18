Гендиректор «Спартака»: «Мы боремся за чемпионство. Официальная задача – выиграть каждый матч»
Генеральный директор «Спартака» назвал цель клуба на следующий сезон.
«Мы боремся за чемпионство. Официальная задача – выиграть каждый матч. Мы только строим команду, развиваемся», – сказал Олег Малышев.
В сезоне-2022/23 «Спартак» занял 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 54 очка.
Первый матч в рамках нового сезона красно-белые проведут 23 июля – команда встретится с «Оренбургом».
Технические действия так себе, Зенит и ЦСКА интереснее выглядели.