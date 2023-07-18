Гендиректор «Спартака»: «Мы боремся за чемпионство. Официальная задача – выиграть каждый матч»

Теги Спартак премьер-лига Россия Матч ТВ Олег Малышев Футбол

Генеральный директор «Спартака» назвал цель клуба на следующий сезон.

«Мы боремся за чемпионство. Официальная задача – выиграть каждый матч. Мы только строим команду, развиваемся», – сказал Олег Малышев

В сезоне-2022/23 «Спартак» занял 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 54 очка.

Первый матч в рамках нового сезона красно-белые проведут 23 июля – команда встретится с «Оренбургом».

43 комментария

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MR04
В чемпионство при бразильском Зените пока не очень верится, но за игрой команды наблюдать приятно. Это уже чего-то стоит
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Marina_Greta
Опять родился новый, практически непобедимый Спартак?
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fil_spb
18.07.23 - официальный старт нового, но хорошо всем знакомого, цикла. Наблюдаем. Уверен будет весело.
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Доктор Верховцев
Шо? Опять?!
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Tom_York
Урааа... Никогда, такого не было и вот опять
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</c/>
нужны покупки защитников, только после этого будет толк!
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Гена Муратов
ничего в этой жизни не вечно , когдато и в Ювентусе думали что все будет прекрасно, потом оказались в серии В с минусом и очков и звезд на майке! Радуйтесь пока есть время, скоро компитентные органы займутся одним интересным клубом который 70 лет из 80 своего существования представлял федерацию бамбинтона СССР и России🤣🤣🤣🤣
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Евгений Драчёв
Ответ Питекантроп
😂😂😂😂😂😂
Класс - Ник соответствует развитию!
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Spiker1606
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Ответ Marina_Greta
Классика, уволение великого Абаскаля после 13-17 туров,новый великий тренер,который возродит великий дух Спартака, вновь виноваты судьи будут и итоговое 4-5 место.
Все уже раскусили, что ты не девушка и не девочка. А так ты прав, Газпром никого не допустит к чемпионству.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Marina_Greta
Опять родился новый, практически непобедимый Спартак?
Который вернулся, чтобы править. Такъ победимъ🎅🏿
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sergspartak
Ответ WelD
Ии?! Теперь промеса сделать нападающим, в конце его карьеры?
он осенью играл уже у Абаскаля нападающим и был отличный результат. У него голов потому и больше стало чем раньше, что его стали чаще ставить на острие.
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WelD
Ответ sergspartak
он создает гораздо больше других, в силу возраста по флангу бегать ему тяжело, сегодняшний матч показал, первый тайм 2 гола с участием Промеса когда он на острие был, второй тайм он на фланге и моментов нету.
Ии?! Теперь промеса сделать нападающим, в конце его карьеры?
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sergspartak
Ответ WelD
Промес не Нап, он половину моментов порет.
он создает гораздо больше других, в силу возраста по флангу бегать ему тяжело, сегодняшний матч показал, первый тайм 2 гола с участием Промеса когда он на острие был, второй тайм он на фланге и моментов нету.
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WelD
Ответ sergspartak
нападающим Промес может играть, он лучше всех по воротам бьет, а на флангах новички как раз его заменят. Промес, Соболь, Бальде есть, Мелешину надо давать шансы. А вот в обороне нужны игроки высокие и чтоб подставляли ноги под навесы и под удары.
Промес не Нап, он половину моментов порет.
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Максим Заворин
Пошили новые перчатки?
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Slava=Spartak
Хорошо что за предсезонный кубок не играли и не выиграли!
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des007
бла-бла-бла. Бла-бла. Бла. Бла.
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Жорег Борщофф
Да у них пресс-служба вообще работает? Ну смешно же, "строители".
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Герман Блант
А неофициальная - не вылететь в пердив
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Виталик Украинский
Спартаку нужны строители. Долгострой же.
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Рэд Уайт
там новости пошли что Малко в Аль Хиляль переходит
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Николай Корягин
А всего-то навсего стоило обыграть Нефтчи и уже вернулся великий спартак
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eao79rus
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pav11k
Зато все открыто и честно, и будет за что отвечать по итогам сезона
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Ничего Смешного
Да ладно? Умяров тормозит атаку, командное взаимодействие слабое.
Технические действия так себе, Зенит и ЦСКА интереснее выглядели.
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