Генеральный директор «Спартака» назвал цель клуба на следующий сезон.

«Мы боремся за чемпионство. Официальная задача – выиграть каждый матч. Мы только строим команду, развиваемся», – сказал .

В сезоне-2022/23 « » занял 3-е место в турнирной таблице Мир , набрав 54 очка.

Первый матч в рамках нового сезона красно-белые проведут 23 июля – команда встретится с «Оренбургом».