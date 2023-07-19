Алаев о задаче РПЛ: «Стремимся повысить среднюю посещаемость за сезон до 17 тысяч зрителей»

Александр Алаев рассказал, какая средняя посещаемость должна быть в Мир РПЛ.

— Нужно ли вообще в условиях финансовых трудностей клубов низших лиг оставлять в регламенте РПЛ пункт, что стадион должен иметь вместимость не менее 10 тысяч зрителей? На примере «Тамбова» мы видели, что это может вообще убить спортивный принцип при переходе из ФНЛ в Премьер-лигу.

— Определенные стандарты заданы. Мне кажется, 10 тысяч — оптимальная цифра на данный момент. Понятно, что сейчас еще есть последствия ковида, сложности с логистикой и другие причины, приведшие к снижению посещаемости.

Но у нас есть задача, прописанная в KPI (ключевые показатели эффективности – прим. Sports.ru) — повысить среднюю посещаемость за сезон до 17 тысяч зрителей. К ней мы стремимся при всех проблемах.

Поэтому нет смысла снижать минимальную планку вместимости. Тем более есть пример «Оренбурга», который два года назад добился по спортивному принципу выхода в РПЛ, но не попал туда из-за малой вместимости стадиона. В итоге клуб нашел возможности увеличить ее, расширить раздевалки. Благодаря этому правилу там взяли и решили эти проблемы.

Так что это правило эффективно. Оно действует, – сказал президент Мир .