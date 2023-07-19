Газизов о легионерах в РПЛ: «Нужны, чтобы держать уровень футбола и двигаться дальше»

Теги премьер-лига Россия Шамиль Газизов лимит на легионеров Футбол

Шамиль Газизов рассказал, зачем Мир РПЛ нужны иностранные футболисты.

— Как объяснить людям зарплаты выше 5 млн евро в нынешний момент — когда нет еврокубков? Зачем сейчас нужны иностранцы?

— Чтобы держать уровень футбола, за счет иностранцев в том числе мы будем двигаться дальше.

— Но сейчас самое время заняться новой генерацией своих игроков.

— Многие клубы, середняки, должны этим заниматься. Большие клубы должны заниматься продвижением интереса к футболу с точки зрения больших игроков, это нормально. Мы не можем все усреднять, так не бывает, – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо».

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Пичугин
Конечно нужны, особенно тем кто на них бабло рубит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
«Покуда живы жадины вокруг, удачи мы не выпустим из рук!»
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магомед Саид Амирханов
Нашли у кого спросить 🤣!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий