Газизов о легионерах в РПЛ: «Нужны, чтобы держать уровень футбола и двигаться дальше»

Шамиль Газизов рассказал, зачем Мир РПЛ нужны иностранные футболисты.

— Как объяснить людям зарплаты выше 5 млн евро в нынешний момент — когда нет еврокубков? Зачем сейчас нужны иностранцы?

— Чтобы держать уровень футбола, за счет иностранцев в том числе мы будем двигаться дальше.

— Но сейчас самое время заняться новой генерацией своих игроков.

— Многие клубы, середняки, должны этим заниматься. Большие клубы должны заниматься продвижением интереса к футболу с точки зрения больших игроков, это нормально. Мы не можем все усреднять, так не бывает, – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо».