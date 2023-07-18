Олич об РПЛ: «Не закупался бы иностранцами в нынешних реалиях, как «Зенит», а развивал бы своих футболистов»

Ивица Олич считает, что в российском футболе нужно развивать своих игроков.

– Кто из хорватов сейчас мог бы усилить ?

– В Хорватии полно сильных футболистов.

Ливакович сейчас перешел в «Фенербахче» за 10 миллионов евро. Я читал, что «Рубин» хочет купить одного футболиста из чемпионата Хорватии.

«Динамо» Загреб играло с «Хайдуком» за Суперкубок – и там всегда можно найти двух-трех футболистов, которые усилят клубы РПЛ.

– Сильные хорваты не хотят в РПЛ из-за отстранения от еврокубков?

– Это ключевая проблема, и не только в случае с хорватами, но и для большинства амбициозных футболистов.

В нынешних реалиях я бы не закупался иностранцами, как это делают в « », а развивал бы своих футболистов, чтобы спустя какое-то время это принесло пользу сборной, – сказал бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич.