Олич об РПЛ: «Не закупался бы иностранцами в нынешних реалиях, как «Зенит», а развивал бы своих футболистов»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Ивица Олич Футбол

Ивица Олич считает, что в российском футболе нужно развивать своих игроков.

– Кто из хорватов сейчас мог бы усилить РПЛ?

– В Хорватии полно сильных футболистов.

Ливакович сейчас перешел в «Фенербахче» за 10 миллионов евро. Я читал, что «Рубин» хочет купить одного футболиста из чемпионата Хорватии.

«Динамо» Загреб играло с «Хайдуком» за Суперкубок – и там всегда можно найти двух-трех футболистов, которые усилят клубы РПЛ.

– Сильные хорваты не хотят в РПЛ из-за отстранения от еврокубков?

– Это ключевая проблема, и не только в случае с хорватами, но и для большинства амбициозных футболистов. 

В нынешних реалиях я бы не закупался иностранцами, как это делают в «Зените», а развивал бы своих футболистов, чтобы спустя какое-то время это принесло пользу сборной, – сказал бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич.

12 комментариев

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Доктор Верховцев
Ответ WhatZ
так а в чем он не прав, можешь нормально объяснить свою позицию? Или тебе бы просто обосрать?
А в чём прав? Убрать хороших легионеров из РПЛ, с кем развиваться-то? С Заболотным и Джикией, прости господи?
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Доктор Верховцев
Флаг тебе в руки, что называется! Развивай!
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alexsem69
Это не путь Зенита!)
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Shuller18
Ответ WhatZ
так а в чем он не прав, можешь нормально объяснить свою позицию? Или тебе бы просто обосрать?
Легионеры добавляют качества и конкуренцию. Если вариться в собственном соку, особого толка не будет. Что, мало россиян сейчас играет в РПЛ? Куча! Правда эта куча серая и унылая
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Данко Лазович
популизм не грех. че уж там.
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WhatZ
Ответ Доктор Верховцев
Флаг тебе в руки, что называется! Развивай!
так а в чем он не прав, можешь нормально объяснить свою позицию? Или тебе бы просто обосрать?
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Vladimir Chistyakov
Ответ WhatZ
так а в чем он не прав, можешь нормально объяснить свою позицию? Или тебе бы просто обосрать?
да клуб это бизнес. бразильских игроков хоть продать можно за какие-то +/- деньги, а российских?
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Vladimir Chistyakov
да клуб это бизнес. бразильских игроков хоть продать можно за какие-то +/- деньги, а российских?
какой нафиг бизнес в РПЛ. Клубы убыточны, единицы выходят в 0. Легов купят, а потом продать их проблема, потому что из-за санкций нужно придумывать велосипед, чтобы перевести деньги.
Зениту плевать на прибыль, они покупают легов не для перепродажи, как бенфика. Это не первостепенная задача, заработать. Да и как без ек заработать, уровень чемпа упал, его и с ек мало кто смотрел и обращал внимание, сейчас и подавно.
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Данко Лазович
Ответ Александр Романов
Зенит уже неспособен никого воспитать, кроме хлама
половина лиги воспитанники Зенита. Поуменьши громкость хлебоприемничка, пожалуйста))
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