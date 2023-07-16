Бекхэм о Месси в МЛС: «Я мечтал привезти в Майами величайших игроков мира. Сегодня мечта осуществилась»

Теги МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм Интер Майами Футбол

Дэвид Бекхэм поприветствовал Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Следующая глава истории «Интер Майами» начинается здесь. Десять лет назад, начиная этот путь, я мечтал привезти в Майами величайших игроков мира... Футболистов, которые разделяли бы мои амбиции – помочь развитию футбола в США и создать наследие.

Сегодня мечта осуществилась. Я горжусь тем, что игрок уровня Лео присоединился к нашему клубу. Рад приветствовать друга, удивительного человека и его прекрасную семью в «Интер Майами», – написал совладелец клуба из Флориды в инстаграме.

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12 комментариев

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#SharkTeam
Клубу 3 года, а там уже Месси в составе
+17
-1
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Dimario
Бекс — красавчик. Настоящее лицо европейского футбола.
Был очень рад, когда он в Милан переходил, на старости лет, при этом играл красиво.
+13
-2
+11
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Velirpa
Бекс весьма приятный человек, развивает соккер в стране, где он непопулярен, ну и игрок уровня Месси - тоже зачетно, Бекс красавчик.
+9
-4
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milya ololo
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Ответ Velirpa
Бекс весьма приятный человек, развивает соккер в стране, где он непопулярен, ну и игрок уровня Месси - тоже зачетно, Бекс красавчик.
ну на некоторые матчи там по 70к человек приходит))) соккер там популярнее чем РФПЛ так точно)))
+4
-2
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Этот Райола хочет денег
Месси, Бускетс, в перспективе Иньеста. Бэкс собирает раритетный сине-гранатовый Jurassic Park)
+1
-1
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Velirpa
Ответ Михо
Что значит игрок уровня Месси? Этот уровень только у него🤷🏻‍♂️
в Космос Метростарзс раньше переходили Беккенбауэр и Пеле, Америку уже не удивить легендами, он про это.
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Velirpa
Ответ milya ololo
ну на некоторые матчи там по 70к человек приходит))) соккер там популярнее чем РФПЛ так точно)))
дожилась Россиюшка.
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