Бекхэм о Месси в МЛС: «Я мечтал привезти в Майами величайших игроков мира. Сегодня мечта осуществилась»

Дэвид Бекхэм поприветствовал Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Следующая глава истории «Интер Майами» начинается здесь. Десять лет назад, начиная этот путь, я мечтал привезти в Майами величайших игроков мира... Футболистов, которые разделяли бы мои амбиции – помочь развитию футбола в США и создать наследие.

Сегодня мечта осуществилась. Я горжусь тем, что игрок уровня Лео присоединился к нашему клубу. Рад приветствовать друга, удивительного человека и его прекрасную семью в «Интер Майами», – написал совладелец клуба из Флориды в инстаграме.