Джонни Эванс вернулся в «МЮ». С 35-летним защитником подписали краткосрочный контракт

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лестер Джонни Эванс Футбол

Джонни Эванс вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Клуб объявил о подписании краткосрочного контракта с 35-летним защитником. Он примет участие в предсезонных товарищеских матчах «Юнайтед», которые пройдут в Эдинбурге и Сан-Диего.

Эванс – воспитанник «МЮ», он находился в системе клуба с 1998 по 2015 год. С 2018-го он выступал за «Лестер», покинув этот клуб на правах свободного агента по окончании сезона-2022/23. 

Футболист тренировался с молодежной командой «МЮ», а также принял участие в ряде тренировок первой команды и произвел впечатление на Эрика тен Хага и его тренерский штаб.

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13 комментариев

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Today I feel Qatari
Ну вот, а говорили что после ухода Де Хеа никого из чемпионской команды Фергюсона не останется
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Los Galácticos
Откопали легенду времен Фергюсона на подмену Джонсу и Де Хеа :)
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Erakha
Заметил что Тен Хаг подписывает игроков с характером. Эванс помню тоже был задиристым, злым парнем при Ферги.
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Манковский
Лучше Маги будет.
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Великий Алонсо
Возвращение Каррика, О’Ши, Видича, Харгривза будет?
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Трент 66
По сути ничем не хуже холодильника, пригород мог его раньше вернуть, и не тратить почти сотку.
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red hikkikomori
Ответ Великий Алонсо
Возвращение Каррика, О’Ши, Видича, Харгривза будет?
Там ещё Гиггз освободился)
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