Джонни Эванс вернулся в «МЮ». С 35-летним защитником подписали краткосрочный контракт

Джонни Эванс вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Клуб объявил о подписании краткосрочного контракта с 35-летним защитником. Он примет участие в предсезонных товарищеских матчах « », которые пройдут в Эдинбурге и Сан-Диего.

– воспитанник «МЮ», он находился в системе клуба с 1998 по 2015 год. С 2018-го он выступал за « », покинув этот клуб на правах свободного агента по окончании сезона-2022/23.

Футболист тренировался с молодежной командой «МЮ», а также принял участие в ряде тренировок первой команды и произвел впечатление на Эрика тен Хага и его тренерский штаб.