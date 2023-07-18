«Форест Грин» уволит женщину, впервые в Англии возглавившую мужскую команду. Агбонлахор назвал назначение Дингли «пиаром»: «Владелец – придурок. Хотелось, чтобы она провела хотя бы 10 матчей»

Женщина, возглавившая «Форест Грин» из 4-го дивизиона Англии, покинет свой пост.

В начале июля « » назначил Ханну Дингли временно исполняющей обязанности главного тренера основной команды после увольнения Данкана Фергюсона. Дингли стала первой женщиной в истории английского футбола, возглавившей мужскую команду.

Как сообщает Sky Sports, Дингли покинет пост главного тренера «Форест Грин» в конце месяца. Новым тренером станет Дэвид Хорсман, возглавлявший молодежную команду «Саутгемптона».

Экс-форвард «Астон Виллы Габриэль Агбонлахор раскритиковал решение руководства «Форест Грин», посчитав назначение Дингли пиар-акцией.

«[Глава «Форест Грин» Дейл Винс] – придурок, жаждущий внимания. Это был просто пиар-ход. Хотелось бы, чтобы она провела хотя бы 10 игр. Можно было сделать все как следует», – сказал Агбонлахор в эфире TalkSPORT.