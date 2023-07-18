«Форест Грин» уволит женщину, впервые в Англии возглавившую мужскую команду. Агбонлахор назвал назначение Дингли «пиаром»: «Владелец – придурок. Хотелось, чтобы она провела хотя бы 10 матчей»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия женский футбол Габриэль Агбонлахор Саутгемптон Д4 Англия Форест Грин девушки и спорт Футбол

Женщина, возглавившая «Форест Грин» из 4-го дивизиона Англии, покинет свой пост.

В начале июля «Форест Грин» назначил Ханну Дингли временно исполняющей обязанности главного тренера основной команды после увольнения Данкана Фергюсона. Дингли стала первой женщиной в истории английского футбола, возглавившей мужскую команду.

Как сообщает Sky Sports, Дингли покинет пост главного тренера «Форест Грин» в конце месяца. Новым тренером станет Дэвид Хорсман, возглавлявший молодежную команду «Саутгемптона».

Экс-форвард «Астон Виллы Габриэль Агбонлахор раскритиковал решение руководства «Форест Грин», посчитав назначение Дингли пиар-акцией.

«[Глава «Форест Грин» Дейл Винс] – придурок, жаждущий внимания. Это был просто пиар-ход. Хотелось бы, чтобы она провела хотя бы 10 игр. Можно было сделать все как следует», – сказал Агбонлахор в эфире TalkSPORT.

29 комментариев

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Давид Agabekyan
Так она был И.О. до назначения нового тренера. Почему ей должны 10 игр давать? Агбонлахор опять фигню несёт
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red hikkikomori
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Он здесь местный уникум. Интересно, его кто родил, не женщина что-ли?
Родила женщина, воспитали похоже что 2 бати)
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psycho
Рапино ворвалась в чат 👀
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Buzya
Ответ Damir012
Сюжет сериала Тед Лассо уже не кажется какой то фантастикой после таких новостей
Скорее "на своём поле" норвежский. Сюжет Тедда Лассо невозможен хотя бы по причине того, что человеку надо получать лицензию. А в Тедде, на сколько я помню, он лицензию не особо и получал. А получи он лицензию - он бы как минимум разбирался в футболе+не "изобрёл" бы тотальный футбол, а уже знал о его существовании.
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Махмуд Адылов
Агбонлахор: этот придурок жаждущий внимания. Ему нужно было назначить тренером чёрного ,..))
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Madcomposer
А что такого, она же ио была?
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ А. Мостовой
Место женщины - на кухне. Футбол это мужской спорт
21 век... 🤦‍♂️
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rej1sta
Ей даже матча не дали, получается? Жаль, интересно было бы посмотреть.
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ psycho
Рапино ворвалась в чат 👀
Рапино перед этим еще порвалась)
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Radovan
Ответ Евгений Шазиев
Плевать, хоть сорок первый век. Роль женщины и мужчины никогда не поменяется.
почему же не поменяется, уже поменялось, ты яркий пример, ноешь здесь как бабы в прошлые века))
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ Евгений Шазиев
Плевать, хоть сорок первый век. Роль женщины и мужчины никогда не поменяется.
я не вижу смысла спорить с тобой если по твоему мнению мужик выше по правам чем женщина
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
21 век... 🤦‍♂️
Он здесь местный уникум. Интересно, его кто родил, не женщина что-ли?
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lizarazu
Ответ Давид Agabekyan
Так она был И.О. до назначения нового тренера. Почему ей должны 10 игр давать? Агбонлахор опять фигню несёт
Агбо вообще не стоит воспринимать серьезно 😁
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Евгений Шазиев
Ну и от какой жизни я отстал? От той, где зеленые прически до плеч, аниме и пирсинги в носу? Где порой парня не отличить от девушки? Да и слава богу, что отстал.
Ты что-то имеешь против причёсок и аниме?
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Евгений Шазиев
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ну это тоже самое типа: Все мужчины - 🐐 Все женщины и девушки - кидаются лишь на богатенький Женщинам - место на кухне Такие люди отстали от жизни
Ну и от какой жизни я отстал? От той, где зеленые прически до плеч, аниме и пирсинги в носу? Где порой парня не отличить от девушки?
Да и слава богу, что отстал.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Евгений Шазиев
Что плохого в сексизме?
Ну это тоже самое типа:
Все мужчины - 🐐
Все женщины и девушки - кидаются лишь на богатенький
Женщинам - место на кухне

Такие люди отстали от жизни
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Евгений Шазиев
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Эх сексисты. Дали бы женщине побыть тренером
Что плохого в сексизме?
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marco -81
Всегда переживал об этих людях. Кстати, кто они?
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Евгений Шазиев
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бабам в футболе делать нечего, он прав
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Marcus-light
Я в прошлый раз и не заметил, что женщина возглавила команду после Данкана Фергюсона. Видимо просто команде надо было здоровье и нервы полечить
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