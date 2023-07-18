«Краснодар» показал зеленую и светло-мятную форму на новый сезон. Ее выпустили под своим брендом

Теги премьер-лига Россия Краснодар игровая форма стиль Футбол

«Краснодар» представил два комплекта формы на новый сезон.

Домашний комплект выполнен в традиционной палитре клубных цветов – от темно-зеленого до неонового. Паттерн домашней футболки связывает в своем дизайне палитру цветов стадиона и его изумрудный газон. Клубная эмблема в домашнем комплекте представлена в монохромном исполнении.

Более мягкие, светло-мятные тона сопровождают исполнение выездной формы. Особенность этого варианта – перламутровая эмблема с цветовым переливом.

Фото: t.me/fckrasnodar

Отмечается, что весь процесс создания экипировки, начиная с разработки визуала игровых комплектов до контроля над производством, осуществлялся специалистами клуба. «Краснодар» выпустил экипировку без технического спонсора и под собственным брендом.

В прошлом сезоне «Краснодар» выступал в экипировке от Puma.

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36 комментариев

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IlyaGrain
Краснодар как всегда поступает прогрессивнее всех остальных клубов! Просто браво! Стадион, парк, академия, теперь свой бренд экипировки . 👏👏👏
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Lindeman
Норм форма, не хуже чем от puma
+46
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Railway/
Мне кажется, эта форма чуть ли не лучшая у быков за все время. Класс!
+25
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</c/>
не плохо, зелёная хороша
+16
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БляхаджинсКарпина
другие клубы РПЛ: а че так можно было?!
+14
-1
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Константин Эсперов
Мятная форма , просто ааааа , я кидаю деньги в монитор !
+11
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pav11k
Стильно, красиво!
+10
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dr. cage
Хороший ход от Краснодара..
Форма удалась.
+9
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Kel.Tu
Шикарно выглядят оба комплекта. Надеюсь, что и технологически они не сильно уступят Пуме
+6
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D-oh!
Класс!
+6
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Матвей Суицидин
просто бомба форма
+7
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Strateg 7
Красота!
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misha.corp
Ответ Ярик01
В чем прогресс выступление без технического спонсора что источник денежных средств для клуба. Всю жизнь на кормушке папика не просуществуешь.
дяденька, который не шарит. я вам новость расскажу - для рос клубов очень мало у кого технический спонсор был фин спонсором. в большинстве случае, экипировщик просто давал скидку команде на форму, которую та закупала.
в плюсе были только Спартак и Зенит.
остальные максимум получали ее бесплатно.
и вот продавая форму в магазинах своих сетей забирал почти всю выручку себе.
а запустив свой бренд Краснодар все 100% положит в свой карман.
+7
-3
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Alex_Prinz
Мне понравилось, подкупает ещё что сами ее разработали. Показали отличный пример в условиях санкций
+4
-1
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Альтависта
Ответ БляхаджинсКарпина
другие клубы РПЛ: а че так можно было?!
Локомотив вроде как тоже сам теперь шьёт, но по дизайну даже не близко к Краснодару, конечно.
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Sergeev55
Классная форма!!!
+2
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IlyaGrain
Ответ Ярик01
В чем прогресс выступление без технического спонсора что источник денежных средств для клуба. Всю жизнь на кормушке папика не просуществуешь.
Подожди чуток, они скоро половину рпл одевать начнут. У нас в стране только Joma осталась , ну и вайлдбериз))
+5
-3
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Альтависта
Ответ БляхаджинсКарпина
тренировочный комплект у Локо от Joma. в товарняке с СКА неделю назад у Лантратова их же была эмблема на футболке у единственного из игроков.
Да, и при этом все три полевых комплекта уже были представлены без логотипа Joma...
Странно, что клуб молчит, никаких официальных новостей о смене тех.спонсора не было, как и о том, почему полевые футболки без лого.
+1
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Ярик01
Ответ misha.corp
дяденька, который не шарит. я вам новость расскажу - для рос клубов очень мало у кого технический спонсор был фин спонсором. в большинстве случае, экипировщик просто давал скидку команде на форму, которую та закупала. в плюсе были только Спартак и Зенит. остальные максимум получали ее бесплатно. и вот продавая форму в магазинах своих сетей забирал почти всю выручку себе. а запустив свой бренд Краснодар все 100% положит в свой карман.
"Шарящие" мамкины горе экономисты, опять считают, что самому держать и развивать нишевый ретейл выгоднее.
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Mikael Rikhard
недурно
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БляхаджинсКарпина
Ответ БляхаджинсКарпина
другие клубы РПЛ: а че так можно было?!
Ну тут или лукавство или просто до конца вся инфо не раскрыта. Скорее всего просто они сами разработали дизайн совместно с кем то, нашли производителя спортивной экипировки (в китае например) и они им шьют под заказ эту форму. И с учетом реалий, это вполне годный вариант решения проблемы формы.
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Filimon4ik
Вообще удивительно. Чемпионат стартует уже в пятницу, а форму показали только пару клубов.
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la_masia
Ответ IlyaGrain
Подожди чуток, они скоро половину рпл одевать начнут. У нас в стране только Joma осталась , ну и вайлдбериз))
ахахаха, представляю игроков ЦСКА в футболках с Вайлдберриз 😁у всех разные.
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pyritanza
Ответ IlyaGrain
Краснодар как всегда поступает прогрессивнее всех остальных клубов! Просто браво! Стадион, парк, академия, теперь свой бренд экипировки . 👏👏👏
Если хронологически, то Алания презентовала свой бренд раньше, да и название ему дала, а у Краснодара его пока не видно)
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pyritanza
Ответ misha.corp
дяденька, который не шарит. я вам новость расскажу - для рос клубов очень мало у кого технический спонсор был фин спонсором. в большинстве случае, экипировщик просто давал скидку команде на форму, которую та закупала. в плюсе были только Спартак и Зенит. остальные максимум получали ее бесплатно. и вот продавая форму в магазинах своих сетей забирал почти всю выручку себе. а запустив свой бренд Краснодар все 100% положит в свой карман.
А те, кто им форму шьют, тогда что? Или у Краснодара своя швейная фабрика?
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