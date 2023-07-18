«Краснодар» показал зеленую и светло-мятную форму на новый сезон. Ее выпустили под своим брендом

«Краснодар» представил два комплекта формы на новый сезон.

Домашний комплект выполнен в традиционной палитре клубных цветов – от темно-зеленого до неонового. Паттерн домашней футболки связывает в своем дизайне палитру цветов стадиона и его изумрудный газон. Клубная эмблема в домашнем комплекте представлена в монохромном исполнении.

Более мягкие, светло-мятные тона сопровождают исполнение выездной формы. Особенность этого варианта – перламутровая эмблема с цветовым переливом.

Фото: t.me/fckrasnodar

Отмечается, что весь процесс создания экипировки, начиная с разработки визуала игровых комплектов до контроля над производством, осуществлялся специалистами клуба. «Краснодар» выпустил экипировку без технического спонсора и под собственным брендом.

В прошлом сезоне « » выступал в экипировке от Puma.