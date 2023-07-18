«Краснодар» показал зеленую и светло-мятную форму на новый сезон. Ее выпустили под своим брендом
«Краснодар» представил два комплекта формы на новый сезон.
Домашний комплект выполнен в традиционной палитре клубных цветов – от темно-зеленого до неонового. Паттерн домашней футболки связывает в своем дизайне палитру цветов стадиона и его изумрудный газон. Клубная эмблема в домашнем комплекте представлена в монохромном исполнении.
Более мягкие, светло-мятные тона сопровождают исполнение выездной формы. Особенность этого варианта – перламутровая эмблема с цветовым переливом.
Фото: t.me/fckrasnodar
Отмечается, что весь процесс создания экипировки, начиная с разработки визуала игровых комплектов до контроля над производством, осуществлялся специалистами клуба. «Краснодар» выпустил экипировку без технического спонсора и под собственным брендом.
В прошлом сезоне «Краснодар» выступал в экипировке от Puma.
Форма удалась.
в плюсе были только Спартак и Зенит.
остальные максимум получали ее бесплатно.
и вот продавая форму в магазинах своих сетей забирал почти всю выручку себе.
а запустив свой бренд Краснодар все 100% положит в свой карман.
Странно, что клуб молчит, никаких официальных новостей о смене тех.спонсора не было, как и о том, почему полевые футболки без лого.