«Сумасшедший московский трафик и количество людей – проблема для меня. Воронеж – очень комфортный, компактный, все есть, и нет пробок». Брызгалов о городах

Сергей Брызгалов считает, что жизнь в Воронеже спокойнее, чем в Москве.

– Вы в Воронеже уже чувствуете, что это ваш город?

– Мне он очень нравится. Сам проживаю в Москве, но уже четвертый год нахожусь здесь, в Воронеже. Очень привык к этому городу. Он очень хороший, компактный. Здесь все есть. Самое главное – здесь нет пробок.

Когда возвращаюсь в столицу, чувствую, что отвык от нее. Сумасшедший московский трафик и сумасшедшее количество людей – огромнейшая проблема для меня.

Воронеж в этом плане очень комфортный город. Сейчас больше спокойствия хочется, а не постоянной суматохи Москвы, – сказал защитник « », ранее выступавший за « ».