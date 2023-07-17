«Сумасшедший московский трафик и количество людей – проблема для меня. Воронеж – очень комфортный, компактный, все есть, и нет пробок». Брызгалов о городах
Сергей Брызгалов считает, что жизнь в Воронеже спокойнее, чем в Москве.
– Вы в Воронеже уже чувствуете, что это ваш город?
– Мне он очень нравится. Сам проживаю в Москве, но уже четвертый год нахожусь здесь, в Воронеже. Очень привык к этому городу. Он очень хороший, компактный. Здесь все есть. Самое главное – здесь нет пробок.
Когда возвращаюсь в столицу, чувствую, что отвык от нее. Сумасшедший московский трафик и сумасшедшее количество людей – огромнейшая проблема для меня.
Воронеж в этом плане очень комфортный город. Сейчас больше спокойствия хочется, а не постоянной суматохи Москвы, – сказал защитник «Факела», ранее выступавший за «Спартак».
Был и во многих других городах.
В Воронеже не то что пробки лютые, там вообще транспортный коллапс и с каждым годом только хуже. Так что даже москвичи в шоке от того, что происходит в Врн.
Так что даже не знаю, что втирает нам Брызгалов.
Любой местный житель согласится, что это не так.