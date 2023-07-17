«Сумасшедший московский трафик и количество людей – проблема для меня. Воронеж – очень комфортный, компактный, все есть, и нет пробок». Брызгалов о городах

Теги Спартак премьер-лига Россия Факел Сергей Брызгалов Матч ТВ Футбол

Сергей Брызгалов считает, что жизнь в Воронеже спокойнее, чем в Москве.

– Вы в Воронеже уже чувствуете, что это ваш город?

– Мне он очень нравится. Сам проживаю в Москве, но уже четвертый год нахожусь здесь, в Воронеже. Очень привык к этому городу. Он очень хороший, компактный. Здесь все есть. Самое главное – здесь нет пробок.

Когда возвращаюсь в столицу, чувствую, что отвык от нее. Сумасшедший московский трафик и сумасшедшее количество людей – огромнейшая проблема для меня.

Воронеж в этом плане очень комфортный город. Сейчас больше спокойствия хочется, а не постоянной суматохи Москвы, – сказал защитник «Факела», ранее выступавший за «Спартак».

5 комментариев

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Великий Алонсо
Ответ Андрей Рыжков
в Воронеже то нет пробок? эт наверное какой то другой Воронеж
Я думаю в любом городе "нет пробок" по сравнению с постоянным московским стояком
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Андрей Рыжков
в Воронеже то нет пробок? эт наверное какой то другой Воронеж
+5
-4
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Witch Doctor
Живу и в Москве и 2-3 месяца в год в Воронеже (родной город).
Был и во многих других городах.
В Воронеже не то что пробки лютые, там вообще транспортный коллапс и с каждым годом только хуже. Так что даже москвичи в шоке от того, что происходит в Врн.
Так что даже не знаю, что втирает нам Брызгалов.
Любой местный житель согласится, что это не так.
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kokomelon
Не знаю о каких лютых коллапсах и пробках пишут комментаторы. Жил в Воронеже больше 10 лет, уехал в 2022 в Питер. По сравнению с Москвой и Питером, в Воронеже нет пробок. Никогда не испытывал проблем добраться от Новосибирской до Остужева или Северного района. Пробки как и в любом миллионнике бывают, особенно утром и вечером, когда все едут на/с работу/ы. Но уж точно они ни в какое сравнение с Питером и уж тем более с Москвой.
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