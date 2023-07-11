Владелец «Наполи» о Джунтоли в «Юве»: «Если бы я знал, что он ювентино, избавился бы от него раньше»

Аурелио Де Лаурентис высказался о назначении Кристиано Джунтоли директором «Ювентуса».

занимал пост спортивного директора « » с 2015 года. После назначения в « » он заявил, что в детстве болел за «бьянконери» благодаря своему отцу.

«Он ювентино? Если бы я знал, избавился бы от него раньше», – сказал .

Новый босс «Юве» Джунтоли – диктатор, который контролирует все. Это он создал чемпионский «Наполи»