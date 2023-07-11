Владелец «Наполи» о Джунтоли в «Юве»: «Если бы я знал, что он ювентино, избавился бы от него раньше»

Теги Ювентус серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Кристиано Джунтоли Футбол

Аурелио Де Лаурентис высказался о назначении Кристиано Джунтоли директором «Ювентуса».

Джунтоли занимал пост спортивного директора «Наполи» с 2015 года. После назначения в «Ювентус» он заявил, что в детстве болел за «бьянконери» благодаря своему отцу.

«Он ювентино? Если бы я знал, избавился бы от него раньше», – сказал Аурелио Де Лаурентис.

Новый босс «Юве» Джунтоли – диктатор, который контролирует все. Это он создал чемпионский «Наполи»

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1 комментарий

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Royal Watcher
Спалетти тоже походу Ювентини, раз вы ему после первого чемпионства за столько лет, контракт по майлу прислали….
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