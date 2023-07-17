«Марсель» и «Челси» ведут переговоры о переходе Обамеянга. Высокая зарплата форварда может помешать трансферу

Пьер-Эмерик Обамеянг интересен «Марселю».

Французский клуб ведет переговоры с «Челси» о трансфере 34-летнего нападающего, сообщает The Athletic.

Осуществить сделку будет сложно из-за высоких затрат – «Челси» хочет получить определенную сумму за трансфер габонца, а зарплата самого игрока составляет более 160 000 фунтов в неделю. Для достижения прогресса в переговорах стороны будут должны достичь компромисса.

Возвращение Обамеянга к тренировкам с «Челси» откладывается. Изначально он должен был прибыть в расположение команды 12 июля, но потом его попросили приехать 17-го числа. Сегодня клуб попросил форварда отложить возобновление занятий еще на один день.

Обамеянг перешел из «Барселоны» в « » в сентябре 2022 года за 12 миллионов евро. С тех пор нападающий провел 15 матчей в рамках и забил 1 гол.