«Марсель» и «Челси» ведут переговоры о переходе Обамеянга. Высокая зарплата форварда может помешать трансферу

Теги Марсель Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг интересен «Марселю».

Французский клуб ведет переговоры с «Челси» о трансфере 34-летнего нападающего, сообщает The Athletic. 

Осуществить сделку будет сложно из-за высоких затрат – «Челси» хочет получить определенную сумму за трансфер габонца, а зарплата самого игрока составляет более 160 000 фунтов в неделю. Для достижения прогресса в переговорах стороны будут должны достичь компромисса. 

Возвращение Обамеянга к тренировкам с «Челси» откладывается. Изначально он должен был прибыть в расположение команды 12 июля, но потом его попросили приехать 17-го числа. Сегодня клуб попросил форварда отложить возобновление занятий еще на один день.

Обамеянг перешел из «Барселоны» в «Челси» в сентябре 2022 года за 12 миллионов евро. С тех пор нападающий провел 15 матчей в рамках АПЛ и забил 1 гол. 

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2 комментария

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Marcus-light
Зенит даст, слышал
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Born is the King
Лучше вернуть в Барселону в обмен на Кессье
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