Президент «Интер Майами» о Месси: «Огромная честь приветствовать Лео. Мы обещали построить клуб, который изменит представление мира о футболе в США»

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Хорхе Мас Футбол

Президент и совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас поприветствовал Лионеля Месси в МЛС.

В субботу «Интер Майами» официально объявил о трансфере аргентинца. Соглашение Месси с клубом МЛС рассчитано до 2025 года.

«Для меня большая честь приветствовать Лео Месси и его семью в их новом доме.

В 2018 году мы обещали построить амбициозный клуб, который привлекал бы лучших игроков мира. Клуб, который изменит представление мира о футболе в США и станет предметом обсуждения в любых разговорах о футболе.

От всего сердца благодарю наших болельщиков, которые никогда не переставали верить. Вместе мы продолжим воплощать мечты в реальность», – сказал Мас.

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3 комментария

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Andrey Yaroslavtsev
Когда достроите клуб?
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llolishe
И как изменит
Вместо того чтобы растить своих топов вы покупаете суперзвезду
Так это Манчестер Сити проворачивает уже
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AnMe
на днях наткнулся на инфу, что серверная часть Америки будет участвовать в кубке либертадорес 🤔 но не знаю, насколько сильно это претендует на правду
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