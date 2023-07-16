Президент «Интер Майами» о Месси: «Огромная честь приветствовать Лео. Мы обещали построить клуб, который изменит представление мира о футболе в США»

Президент и совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас поприветствовал Лионеля Месси в МЛС.

В субботу « » официально объявил о трансфере аргентинца. Соглашение Месси с клубом рассчитано до 2025 года.

«Для меня большая честь приветствовать Лео Месси и его семью в их новом доме.

В 2018 году мы обещали построить амбициозный клуб, который привлекал бы лучших игроков мира. Клуб, который изменит представление мира о футболе в США и станет предметом обсуждения в любых разговорах о футболе.

От всего сердца благодарю наших болельщиков, которые никогда не переставали верить. Вместе мы продолжим воплощать мечты в реальность», – сказал Мас.

Бекхэм о Месси в МЛС: «Я мечтал привезти в Майами величайших игроков мира. Сегодня мечта осуществилась»

Месси – в Майами. Следим, как Лео покоряет Америку