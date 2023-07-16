Президент КОНКАКАФ: «Месси – лучший футболист мира и замечательный человек. Он поможет сделать наш футбол актуальнее»
Президент КОНКАКАФ назвал Лионеля Месси лучшим футболистом мира.
«Месси – замечательный человек. Он очень важный элемент нашего футбола, великий игрок. Месси – лучший футболист в мире, не настолько лучший, как три года назад, но он выиграл чемпионат мира полгода назад, это очень хорошо.
Он поможет сделать наш футбол актуальнее, у него есть возможность играть в турнирах КОНКАКАФ, для нас это очень позитивная вещь», – сказал Виктор Монтальяни.
Что тебе это дает, ну кроме того, что историю ты никак не изменишь?) Лео 18.12.2022 официально сел на трон абсолютного величия.
В октябре 8 ЗМ.
Но хейтерки все никак не угомонятся, все вам плохо и обидно, будто ваша боль на что то повлияет)
Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷.
Лучший игрок современности:
Месси 🇦🇷.
Определённо, что Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков. Победа на ЧМ - 18.12.2022г. и второе MVP этого турнира, подтверждение этому неоспоримому факту.
Примитивная игра Португальца7🇵🇹: не созидает на поле, не раздаёт разрезающих передач, не идёт в дриблинг, несколько лет не забивает со стандарта из-за штрафной, плохая обработка мяча, не разгоняет атаки своей команды.
Лучшим в мире Кринж7 🇵🇹 быть не может от слова совсем, так как его основные скиллы - это пенальти 151 шт. (мировой рекорд), голы головой после навесов, добивание в ворота с 2-4 метров, замыкание в штрафной.