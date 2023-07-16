Президент КОНКАКАФ: «Месси – лучший футболист мира и замечательный человек. Он поможет сделать наш футбол актуальнее»

Президент КОНКАКАФ назвал Лионеля Месси лучшим футболистом мира.

«Месси – замечательный человек. Он очень важный элемент нашего футбола, великий игрок. Месси – лучший футболист в мире, не настолько лучший, как три года назад, но он выиграл чемпионат мира полгода назад, это очень хорошо.

Он поможет сделать наш футбол актуальнее, у него есть возможность играть в турнирах КОНКАКАФ, для нас это очень позитивная вещь», – сказал Виктор Монтальяни.