Президент КОНКАКАФ: «Месси – лучший футболист мира и замечательный человек. Он поможет сделать наш футбол актуальнее»

Теги МЛС Лионель Месси КОНКАКАФ Интер Майами Виктор Монтальяни Футбол

Президент КОНКАКАФ назвал Лионеля Месси лучшим футболистом мира.

«Месси – замечательный человек. Он очень важный элемент нашего футбола, великий игрок. Месси – лучший футболист в мире, не настолько лучший, как три года назад, но он выиграл чемпионат мира полгода назад, это очень хорошо.

Он поможет сделать наш футбол актуальнее, у него есть возможность играть в турнирах КОНКАКАФ, для нас это очень позитивная вещь», – сказал Виктор Монтальяни.

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17 комментариев

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Oleg
Ответ noti22
В КОНКАКАФ все боятся короля Кюрасао
Все комплексуешь перед Месси?)
Что тебе это дает, ну кроме того, что историю ты никак не изменишь?) Лео 18.12.2022 официально сел на трон абсолютного величия.
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VERBLYUD
Ответ Бухгалтер2021
может несколько назад и был,сейчас дургие
В сезоне 22/23 он был лучшим
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GuruFutbola
А верблюжий пастух лучший в аравии, но это не точно
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Oleg
Ответ noti22
Историю не изменить, в отличие от ника, да Марин?)
Месси ЧЕМПИОН МИРА, он вошел в вечность, у него абсолютное величие, равного которому нет ничего.
В октябре 8 ЗМ.

Но хейтерки все никак не угомонятся, все вам плохо и обидно, будто ваша боль на что то повлияет)
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Игорь Климов
Лео Месси уже навсегда оставил свое имя в истории мирового футбола, и теперь официально, и бесспорно: - Лео лучший игрок в истории этого вида спорта, гений!
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Oleg
Ответ Бухгалтер2021
может несколько назад и был,сейчас дургие
Он в октябре 8 ЗМ будет получать за триумф на главном турнире в истории спорта ФИФА ЧМ, так что Лео по факту лучший.
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Oleg
Ответ Бухгалтер2021
не живи прошлым
Ну так ты по наивности считаешь роналду лучшим аж в какой то истории, а по факту это недоразумение не лучшее даже в поколении и без ЧМ никогда не встанет в один ряд с Месси, Пеле и Марадоной.
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Игорь Климов
Ответ Бухгалтер2021
Зидан: "Роналду - лучший в мире"
Лучшие игроки в истории:
Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷.
Лучший игрок современности:
Месси 🇦🇷.
Определённо, что Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков. Победа на ЧМ - 18.12.2022г. и второе MVP этого турнира, подтверждение этому неоспоримому факту.
Примитивная игра Португальца7🇵🇹: не созидает на поле, не раздаёт разрезающих передач, не идёт в дриблинг, несколько лет не забивает со стандарта из-за штрафной, плохая обработка мяча, не разгоняет атаки своей команды.
Лучшим в мире Кринж7 🇵🇹 быть не может от слова совсем, так как его основные скиллы - это пенальти 151 шт. (мировой рекорд), голы головой после навесов, добивание в ворота с 2-4 метров, замыкание в штрафной.
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Игорь Климов
Ответ Oleg
Ну так ты по наивности считаешь роналду лучшим аж в какой то истории, а по факту это недоразумение не лучшее даже в поколении и без ЧМ никогда не встанет в один ряд с Месси, Пеле и Марадоной.
Ты полностью прав.
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Игорь Климов
Ответ Decard Show
меси конечно великий игрок но к сожалению в возврасте 35 он треском провалился в Европе и решил доигрывать в национальном чемпионате Соединенного Штата Америки в статусе "Свадебного Генерала "
Зачем к гению футбола - Лео Месси постоянно приплетают прямолинейного завершителя этого Португальца7, кому это нужно кроме его фанатов?
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Decard Show
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Ответ Игорь Климов
Зачем к гению футбола - Лео Месси постоянно приплетают прямолинейного завершителя этого Португальца7, кому это нужно кроме его фанатов?
а как же самокат меси?
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