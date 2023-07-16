Андрей Мостовой: «Раздевалка «Зенита» уже не русская, а португалоговорящая. Это дает результат, поэтому нужно мириться»

Андрей Мостовой высказался о большом количестве бразильцев в «Зените».

– Многие удивляются количеству бразильцев в «Зените». Немало и критики. Как ты на все это смотришь?

– Клуб сделал выбор в эту сторону. Это дает результат, поэтому с этим нужно мириться.

– Тебе комфортно в такой ситуации?

– Нормально, в принципе. Хотя раздевалка уже не русская, а португалоговорящая (улыбается). Но я сам выбрал этот путь, пришел в «Зенит».

– Как у тебя с португальским? Понимаешь что-то из речи бразильцев?

– Да куда мне? Hola, quе tal? («Привет, как дела?» с испанского – Sports.ru). На этом все. Ну, еще ругательства выучил, – сказал хавбек «Зенита».

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