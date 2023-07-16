Андрей Мостовой: «Раздевалка «Зенита» уже не русская, а португалоговорящая. Это дает результат, поэтому нужно мириться»
Андрей Мостовой высказался о большом количестве бразильцев в «Зените».
– Многие удивляются количеству бразильцев в «Зените». Немало и критики. Как ты на все это смотришь?
– Клуб сделал выбор в эту сторону. Это дает результат, поэтому с этим нужно мириться.
– Тебе комфортно в такой ситуации?
– Нормально, в принципе. Хотя раздевалка уже не русская, а португалоговорящая (улыбается). Но я сам выбрал этот путь, пришел в «Зенит».
– Как у тебя с португальским? Понимаешь что-то из речи бразильцев?
– Да куда мне? Hola, quе tal? («Привет, как дела?» с испанского – Sports.ru). На этом все. Ну, еще ругательства выучил, – сказал хавбек «Зенита».
«Зенит» накопил основу из бразильцев. С Марио их станет десять – не хватает только вратаря
Самые бразильские команды в истории РПЛ. Есть даже «Черноморец»!
Осталось купить и натурализовать какого-нибудь бразильского вратаря и защитника да заявляться в Кубок Либертадорес )
А, ладно)
Неужто простой парень Семак УЧИТ БРАЗИЛЬЦЕВ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ????????????
Подумайте об этом.
У русского клуба из столицы империи язык общения бразильский!!!!
Вот уж Газпромщина!!!!!!
))))))))
Гордитесь русским Зенитом!
)))))
Эти издержки поддержки государством, органами государства, клуба из родины Президента.