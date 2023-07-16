Андрей Мостовой: «Раздевалка «Зенита» уже не русская, а португалоговорящая. Это дает результат, поэтому нужно мириться»

Теги Зенит премьер-лига Россия Андрей Мостовой Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Мостовой высказался о большом количестве бразильцев в «Зените».

– Многие удивляются количеству бразильцев в «Зените». Немало и критики. Как ты на все это смотришь?

– Клуб сделал выбор в эту сторону. Это дает результат, поэтому с этим нужно мириться. 

– Тебе комфортно в такой ситуации?

– Нормально, в принципе. Хотя раздевалка уже не русская, а португалоговорящая (улыбается). Но я сам выбрал этот путь, пришел в «Зенит».

– Как у тебя с португальским? Понимаешь что-то из речи бразильцев?

– Да куда мне? Hola, quе tal? («Привет, как дела?» с испанского – Sports.ru). На этом все. Ну, еще ругательства выучил, – сказал хавбек «Зенита».

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34 комментария

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Кирилл
Сейчас Зенит официально подпишет Марио и в старте у Зенита спокойно может быть 9 игроков иностранного происхождения )

Осталось купить и натурализовать какого-нибудь бразильского вратаря и защитника да заявляться в Кубок Либертадорес )
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IlyaGrain
Ответ Кирилл
Сейчас Зенит официально подпишет Марио и в старте у Зенита спокойно может быть 9 игроков иностранного происхождения ) Осталось купить и натурализовать какого-нибудь бразильского вратаря и защитника да заявляться в Кубок Либертадорес )
Гильерме например )
+25
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+25
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Alexander Prokofyev
Мостовой: захожу в раздевалку Зенита. Спрашиваю на чистом русском, где мое полотенце. В ответ слышу что-то непонятное на португальском. Тяжело
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+8
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Alexander Prokofyev
Мостовой: если дело так дальше пойдет, вернусь в Сельту
+7
-3
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savik-A.M.
Ответ Дядя ТУРА
Манчестер Сити, арсенал, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид и тд
они все говорят на английском , это даже прописывается а контракте , изучения языка
+5
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nmnackjbxkasbk
Ответ Кирилл
Сейчас Зенит официально подпишет Марио и в старте у Зенита спокойно может быть 9 игроков иностранного происхождения ) Осталось купить и натурализовать какого-нибудь бразильского вратаря и защитника да заявляться в Кубок Либертадорес )
и отлетать там по 0:3
+2
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evgen123
Ответ Дядя ТУРА
Манчестер Сити, арсенал, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид и тд
в Ман Сити, Арсенале и Ман Юнайтед говорят на английском, даже Пеп. В Реале все говорят на испанском, даже Анчелотти. в Зените почему-то не говорят на русском.
+3
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Спартак Уокер
Зато результат дают
+3
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Дандрей
А когда-то Вираж кричал...
А, ладно)
+1
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evgen123
Ответ Дядя ТУРА
Манчестер Сити, арсенал, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид и тд
но в этих клубах говорят на местном языке, а не своём
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nmnackjbxkasbk
Ответ Барберис
Меня интересует одно. Неужто простой парень Семак УЧИТ БРАЗИЛЬЦЕВ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ???????????? Подумайте об этом.
он то и языка не знает)
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Барберис
Меня интересует одно. Неужто простой парень Семак УЧИТ БРАЗИЛЬЦЕВ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ???????????? Подумайте об этом.
А вы действительно считаете, что задача главного тренера - учить играть в футбол?
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nmnackjbxkasbk
Ответ Барберис
Хахахахахаха! У русского клуба из столицы империи язык общения бразильский!!!! Вот уж Газпромщина!!!!!! )))))))) Гордитесь русским Зенитом! ))))) Эти издержки поддержки государством, органами государства, клуба из родины Президента.
Так столица криптоколонии. Свои идеи после Петра I вышли.
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Барберис
Хахахахахаха! У русского клуба из столицы империи язык общения бразильский!!!! Вот уж Газпромщина!!!!!! )))))))) Гордитесь русским Зенитом! ))))) Эти издержки поддержки государством, органами государства, клуба из родины Президента.
Не просветите где можно ознакомиться с бразильским языком?
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nmnackjbxkasbk
Ответ оДвеле
Учите португальский! 🤣
бразильский. Он от португальского дальше чем русский от украинского.
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Александр Зубков
Ответ Alexander Prokofyev
Мостовой: захожу в раздевалку Зенита. Спрашиваю на чистом русском, где мое полотенце. В ответ слышу что-то непонятное на португальском. Тяжело
Ругательства то он выучил.
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asdfgh84
Ответ evgen123
в Ман Сити, Арсенале и Ман Юнайтед говорят на английском, даже Пеп. В Реале все говорят на испанском, даже Анчелотти. в Зените почему-то не говорят на русском.
Еще молдавский Шериф вспомните в ЛЧ. По-моему ни одного молдованина, и думаю, в раздевалке не разговаривали на молдавском )))
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Дядя ТУРА
Ответ savik-A.M.
они все говорят на английском , это даже прописывается а контракте , изучения языка
вопрос был в каком клубе много иностранцев
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TravenS
Ответ evgen123
позор! и это в русском клубе! не могу вспомнить ни один европейский клуб, где много иностранцев.
Человек с аватаркой Реала говорит про практическое отсутствие легионеров (ну немного их, да) в своём любимом клубе.
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Глыба
Верните лимит
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Lionel Andres Messi 10
Юрий Жирков: «После победы в Суперкубке иду в раздевалку поздравить ребят, открываю дверь, и тут по мне ударила пулемётная очередь из бразильских слов, а я ни слова не пойму, я в танке».
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Alexandr Tarakanoff
Зашел отметить неожиданную адекватность Мостового, а это не тот оказался...
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Барберис
Меня интересует одно.

Неужто простой парень Семак УЧИТ БРАЗИЛЬЦЕВ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ????????????
Подумайте об этом.
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Барберис
Хахахахахаха!

У русского клуба из столицы империи язык общения бразильский!!!!

Вот уж Газпромщина!!!!!!
))))))))
Гордитесь русским Зенитом!
)))))
Эти издержки поддержки государством, органами государства, клуба из родины Президента.
+3
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оДвеле
Учите португальский! 🤣
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