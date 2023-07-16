Асхабадзе о календаре «Факела» летом: «Это на букву «ж», потом троеточие и «а». Но мы к этому готовы, несмотря на самый скромный бюджет в РПЛ»

Роман Асхабадзе высказался о календаре «Факела» летом.

— Помимо рейсовых самолетов «Факел» еще не может летать домой и из дома, поскольку аэропорт в Воронеже закрыт.

— Да, мы из Москвы летаем рейсовыми самолетами. Сначала до Москвы добираемся из Воронежа на автобусе или поезде. Потом ждем рейсовый самолет, вылетаем в города и так же летим и едем обратно.

— С учетом того, что на старте сезона у вас помимо семи туров чемпионата будет еще и три кубковых матча, «Факел» ждет адский график летом.

— Это получается на букву «ж», а потом троеточие и «а». Конечно. Но мы к этому готовы. Мы не новички. Уже второй сезон в находимся. И в ФНЛ мы так летали.

Послушайте, это вопрос привыкания. Вопрос отсутствия истерики и слез по любому поводу и адаптации к тем условиям, которые есть. Это не значит, что мы откажемся от лучших условий, если они будут. Работаем на то, чтобы со временем шаг за шагом «Факел» развивался и приобрел более серьезных партнеров — титульных и генеральных.

У нас тогда будут возможности. И мы будем их использовать для большего комфорта команде с точки зрения восстановления. Не в плане сидения в самолете, а именно восстановления. То есть времени посадки на самолет, восстановления в самом самолете, когда это твой чартер.

— Пока это нереально?

— Сегодня имеем, что имеем. Мы не жалуемся ни на календарь, ни на переезды. Хотим радовать болельщиков и продолжить этот праздник в Воронеже. Все-таки клуб 21 год отсутствовал в Премьер-лиге. А такое количество болельщиков до сих пор есть. Оно просто было немного в затишье.

Наверное, нужно было их немного взбудоражить, показав результаты. Большинство болельщиков все прекрасно понимают. И мы им не будем врать, говорить про завышенные амбиции и цели. Открыто говорим: у нас клуб с самым скромным бюджетом в лиге. Это 16-е место без вариантов.

Несмотря на это, будем пробивать себе дорогу к звездам и останемся с болельщиками на одной волне. Это основное. А остальное — технические нюансы, которые нам предстоит решать в течение сезона, как было в прошлом году, – сказал гендиректор « ».