Ренан о паненке в Суперкубке с ЦСКА: «С детства люблю бить именно так. Я знал, что забью»

Защитник «Зенита» Ренан рассказал, почему решил пробить паненкой в серии пенальти.

Матчч за OLIMPBET Суперкубок России с ЦСКА заврешился победой петербуржцев в серии пенальти (0:0, 5:4 – по пенальти). Победный мяч забил Ренан, исполнивший удар паненкой.

«С детства люблю бить именно так. Редко доводится бить, но если удается, стараюсь бить паненкой.

Но главное, чтобы до этого или наш вратарь спас, или ошибся игрок соперника, потому что не хочу представлять, что мой удар может привести к плачевному результату. Но в целом я был уверен, мотивирован и знал, что забью. Рад, что это сделал. Мы – чемпионы.

Игра была действительно очень сложная, ЦСКА, безусловно, очень сильный соперник. Слава богу, что смогли сдержать их до серии пенальти, где мы уже взяли свое», – сказал Ренан.