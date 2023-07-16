Ренан о паненке в Суперкубке с ЦСКА: «С детства люблю бить именно так. Я знал, что забью»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Ренан Футбол

Защитник «Зенита» Ренан рассказал, почему решил пробить паненкой в серии пенальти.

Матчч за OLIMPBET Суперкубок России с ЦСКА заврешился победой петербуржцев в серии пенальти (0:0, 5:4 – по пенальти). Победный мяч забил Ренан, исполнивший удар паненкой.

«С детства люблю бить именно так. Редко доводится бить, но если удается, стараюсь бить паненкой.

Но главное, чтобы до этого или наш вратарь спас, или ошибся игрок соперника, потому что не хочу представлять, что мой удар может привести к плачевному результату. Но в целом я был уверен, мотивирован и знал, что забью. Рад, что это сделал. Мы – чемпионы.

Игра была действительно очень сложная, ЦСКА, безусловно, очень сильный соперник. Слава богу, что смогли сдержать их до серии пенальти, где мы уже взяли свое», – сказал Ренан.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey Man
Команды достойно отыграли матч! Решающий забитый пенальти паненкой, конечно запомнится.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дурачок
Ренан до этого в интервью говорил, что у него дома, в фавеле , с детства висел плакат с белым красивым футболистом по имени Fyodor. Оттуда, видимо, эта невидимая любовь к паненкам и родилась.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василиус
А если б не забил тебя бы с говном сьели как в свое время Федьку Кэшбека
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Он уверен в себе, Смолов нет🤷🏿‍♂️вот и результат.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данко Лазович
Ответ Василиус
А если б не забил тебя бы с говном сьели как в свое время Федьку Кэшбека
если бы.... сам все знаешь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий