Семак о поведении Клаудиньо после замены: «Просто эмоционально отреагировал. Рабочий момент»

Сергей Семак оценил реакцию Клаудиньо на замену в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Основное время матча с ЦСКА завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Зенита» - 5:4.

Клуадиньо покинул скамейку команды после замены во втором тайме и ушел в подтрибунное помещение.

– Что с было в моменте с заменой?

– Просто игрок эмоционально отреагировал на замену. Как вы знаете, у него было повреждение, много пропустил. Мы пытаемся максимально его здоровье сохранить.

Каждый футболист хочет играть, это рабочие моменты, – сказал тренер « ».