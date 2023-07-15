Семак о поведении Клаудиньо после замены: «Просто эмоционально отреагировал. Рабочий момент»

Теги Зенит премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Матч ТВ Клаудиньо Футбол

Сергей Семак оценил реакцию Клаудиньо на замену в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Основное время матча с ЦСКА завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Зенита» - 5:4.

Клуадиньо покинул скамейку команды после замены во втором тайме и ушел в подтрибунное помещение.

– Что с Клаудиньо было в моменте с заменой?

– Просто игрок эмоционально отреагировал на замену. Как вы знаете, у него было повреждение, много пропустил. Мы пытаемся максимально его здоровье сохранить.

Каждый футболист хочет играть, это рабочие моменты, – сказал тренер «Зенита».

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10 комментариев

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Иван Новиков
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pav11k
Клаудиньо в принципе довольно эмоциональный игрок
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Дмитрий9779
Да. аких уходов за сезон уйма,тем более ничего такого не было,развел руками и спросил почему замена,Оливейра ему объяснил, всё верно-рабочий момент.
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Данко Лазович
Ничего не получалось, Армейцы играли по-мужски. Понятно чего недоволен был.
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fil_spb
Ответ Дмитрий9779
Да. аких уходов за сезон уйма,тем более ничего такого не было,развел руками и спросил почему замена,Оливейра ему объяснил, всё верно-рабочий момент.
Да, раздули из мухи слона. Плюс наши некомпетентные комментаторы и журналисты еще и набросили про уход в подтрибунку. Что дескать так недволен был Клауд. Вот только в подтрибунку Клауд уходил не один, а с Альберто Наварро, тренером по физподготовке. Т.е. это были не эмоции, а рабочий процесс и Клауд со скамейки ушел работать, а не на Семака дуться.
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vendigo
Ответ Pelerin
Самое забавное, что Клаудиньо предъявлял претензии не Семаку, а Оливейре. Сельдерей для него пустое место - это важнее эмоций Клаудиньо.
морковка тушинская так пустое место для всей РПЛ например
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