Семак о поведении Клаудиньо после замены: «Просто эмоционально отреагировал. Рабочий момент»
Сергей Семак оценил реакцию Клаудиньо на замену в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
Основное время матча с ЦСКА завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Зенита» - 5:4.
Клуадиньо покинул скамейку команды после замены во втором тайме и ушел в подтрибунное помещение.
– Что с Клаудиньо было в моменте с заменой?
– Просто игрок эмоционально отреагировал на замену. Как вы знаете, у него было повреждение, много пропустил. Мы пытаемся максимально его здоровье сохранить.
Каждый футболист хочет играть, это рабочие моменты, – сказал тренер «Зенита».
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