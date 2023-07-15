Мантуан получил травму левой ноги в матче «Зенита» с ЦСКА. С поля его увезли на электрокаре

Густаво Мантуан из-за травмы левой ноги не смог завершить матч «Зенита» с ЦСКА.

Полузащитник петербуржцев получил повреждение в конце второго тайма игры за OLIMPBET Суперкубок России, пытаясь сделать передачу.

Бразилец не смог продолжить матч и был не в состоянии самостоятельно покинуть поле. Его увез медицинский электрокар.

Вместо Мантуана вышел .

В сезоне-2022/23 22-летний футболист провел в Мир 22 матча и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.