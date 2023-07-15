Мантуан получил травму левой ноги в матче «Зенита» с ЦСКА. С поля его увезли на электрокаре

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия травмы OLIMPBET Суперкубок России Зелимхан Бакаев Здоровье Густаво Мантуан Футбол

Густаво Мантуан из-за травмы левой ноги не смог завершить матч «Зенита» с ЦСКА.

Полузащитник петербуржцев получил повреждение в конце второго тайма игры за OLIMPBET Суперкубок России, пытаясь сделать передачу.

Бразилец не смог продолжить матч и был не в состоянии самостоятельно покинуть поле. Его увез медицинский электрокар.

Вместо Мантуана вышел Зелимхан Бакаев.

В сезоне-2022/23 22-летний футболист провел в Мир РПЛ 22 матча и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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Игорь М.
Печально. Лишь бы не кресты. У него уже 3 травмы было
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Сергей Жарковский
Скорейшего выздоровления Мантуану!
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Саня Беляков
Ребята, скорее всего заднюю очень сильно свело, так как он рвал кресты , а обычно именно оттуда берут трасплонтат для связки и задняя поверхность слабее.
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Юрий Хромов
Не было не кого другого бить пинальте кроме Ермакова ? Вот и итог .
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Nogoi89
Здоровья парню, у него и так часто травмы бывали.
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Юрий Хромов
Лучше бы Мендес бил пенальти чем Ермаков , доверили молодому . На хрена .
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Karl Franz F. Brandt
Не кресты. Скорее всего, свело ногу.
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