Юрий Семин: «Гайич сильнее Фернандеса, поэтому ЦСКА не особо боролся за него»
Юрий Семин предположил, почему ЦСКА не подписал Марио Фернандеса.
Бразилец в ближайшее время перейдет в «Зенит».
– Отсутствие трансферов на вход в ЦСКА?
– Они, наверное, считают, что им они не нужны. Ну, не вернется Фернандес.
У них есть прекрасный правый защитник, который на сегодняшний день играет сильнее, чем Фернандес.
Да, я считаю, что Гайич сильнее, чем Фернандес. Поэтому они особо не боролись за него, – сказал бывший тренер сборной России Юрий Семин.
Гайич, понятное дело, не праймовый Марио (там вообще в лиге не было сильнее защитника на этой позиции), но учитывая последние сезоны после ковида Фернандеса, и почти полное отсутствие игровой практики в Бразилии (5 игр) - серб неплохо закрывает бровку.
играл он там как-то, если не ошибаюсь, при Гончаренко или Березуцком. было так ужасно, что даже словами не описать.
p.s. точно, вспомнил.
Химки-ЦСКА 4-2
https://www.youtube.com/watch?v=VW7T4K2NW_4&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%A2%D0%92
Марио как раз играет правого центрального заща. смотрим на счет - все становится понятно.
теперь подробнее:
1 гол - из его зоны, убежал непонятно куда, упустил Кухарчука.
2 гол - привоз Фернандеса.
3 гол - тоже из его зоны, упустил Идову, дал возможность отдать ассист на гол ему.
а чо не бывший тренер сборной Новой Зеландии Юрий Семин?
бггг
Возможно будет правый защ без далёких подключений.
Но смысл остается тот же.
Гайич (серб) - правый защитник