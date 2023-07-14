Юрий Семин: «Гайич сильнее Фернандеса, поэтому ЦСКА не особо боролся за него»

Юрий Семин предположил, почему ЦСКА не подписал Марио Фернандеса.

Бразилец в ближайшее время перейдет в «Зенит».

– Отсутствие трансферов на вход в ?

– Они, наверное, считают, что им они не нужны. Ну, не вернется Фернандес.

У них есть прекрасный правый защитник, который на сегодняшний день играет сильнее, чем .

Да, я считаю, что сильнее, чем Фернандес. Поэтому они особо не боролись за него, – сказал бывший тренер сборной России Юрий Семин.