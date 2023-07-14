Юрий Семин: «Гайич сильнее Фернандеса, поэтому ЦСКА не особо боролся за него»

Теги ЦСКА Юрий Семин премьер-лига Россия Марио Фернандес Милан Гайич Футбол

Юрий Семин предположил, почему ЦСКА не подписал Марио Фернандеса.

Бразилец в ближайшее время перейдет в «Зенит».

– Отсутствие трансферов на вход в ЦСКА?

– Они, наверное, считают, что им они не нужны. Ну, не вернется Фернандес.

У них есть прекрасный правый защитник, который на сегодняшний день играет сильнее, чем Фернандес.

Да, я считаю, что Гайич сильнее, чем Фернандес. Поэтому они особо не боролись за него, – сказал бывший тренер сборной России Юрий Семин.

20 комментариев

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Артем Д
Вполне возможно, что Гайич сильнее нынешнего Фернандеса, но игры покажут
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Egor Aleksandrovich
Ответ White Bone
Позиция у Фернандеса и Гайича совсем разная, сравнивать их некорректно.
правый латераль у обоих - это разные позиции?)
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Egor Aleksandrovich
все так.

Гайич, понятное дело, не праймовый Марио (там вообще в лиге не было сильнее защитника на этой позиции), но учитывая последние сезоны после ковида Фернандеса, и почти полное отсутствие игровой практики в Бразилии (5 игр) - серб неплохо закрывает бровку.
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Торна
Неужели Фернандес настолько плох что хуже Гайича??
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ne4sp
Ответ Торна
Неужели Фернандес настолько плох что хуже Гайича??
в Бразилии все было очень плохо
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Гамарджоба Генацвале
Быстрее, худее, сильнее.
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Timbaland
Ответ Торна
Неужели Фернандес настолько плох что хуже Гайича??
Фернандес после ЧМ сильно сдал,3 года играл на среднем уровне.Тут Палыч прав на 100%.Но ещё на ЧМ из него нужно было делать 3 цз.Думаю в Зените так и будет.
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Egor Aleksandrovich
Ответ Timbaland
Фернандес после ЧМ сильно сдал,3 года играл на среднем уровне.Тут Палыч прав на 100%.Но ещё на ЧМ из него нужно было делать 3 цз.Думаю в Зените так и будет.
как же я люблю эти рассуждения о Марио, как о ЦЗ)
играл он там как-то, если не ошибаюсь, при Гончаренко или Березуцком. было так ужасно, что даже словами не описать.

p.s. точно, вспомнил.
Химки-ЦСКА 4-2
https://www.youtube.com/watch?v=VW7T4K2NW_4&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%A2%D0%92
Марио как раз играет правого центрального заща. смотрим на счет - все становится понятно.
теперь подробнее:
1 гол - из его зоны, убежал непонятно куда, упустил Кухарчука.
2 гол - привоз Фернандеса.
3 гол - тоже из его зоны, упустил Идову, дал возможность отдать ассист на гол ему.
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Positive
> бывший тренер сборной России Юрий Семин
а чо не бывший тренер сборной Новой Зеландии Юрий Семин?
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Иван Шуткин
Гайич же нападающий и у ЦСКА ещё есть Гайич?)
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Egor Aleksandrovich
Ответ Spartakus1984
Но похудеет Фернандес,и снова будет сильнее))
действительно, все же дело только в весе)
бггг
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LoveGreguar
Ответ Timbaland
Фернандес после ЧМ сильно сдал,3 года играл на среднем уровне.Тут Палыч прав на 100%.Но ещё на ЧМ из него нужно было делать 3 цз.Думаю в Зените так и будет.
Идея здравая. С возрастом бровочника он не потянет, так что надо перепрофилировать. Как это получится - скоро увидим.
Возможно будет правый защ без далёких подключений.
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Сергей Еременко
Ответ Торна
Неужели Фернандес настолько плох что хуже Гайича??
В принципе Гайич отыграл год нормально, а в каком состоянии Марио мы не знаем. Милан моложе
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Caniball
Ответ Caniball
Гайич точно сильнее. Федотов играет 5-2-2-1 или 5-3-1-2. Так в любом случае в Цска сейчас явный не добр левого латераля и даже ни одного, а двух игроков в финальную треть. По-сути на 3 позиции в основе у Цска осталось 2,5 игрока: Чалов, Обляков и 1/2 это Карраскаль, который то играет, то нет, то травма.
* 5-2-1-2 прошу прощения)))
Но смысл остается тот же.
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Egor Aleksandrovich
Ответ Иван Шуткин
Гайич же нападающий и у ЦСКА ещё есть Гайич?)
Гайч (аргентинец) - нападающий
Гайич (серб) - правый защитник
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