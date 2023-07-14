«Марсель» подписал Лоди. «Атлетико» получит 13 млн евро, контракт с защитником – на 5 лет

Теги Марсель Атлетико лига 1 Франция Ла Лига трансферы Ренан Лоди Фабрицио Романо Футбол

Ренан Лоди перешел из «Атлетико» в «Марсель».

Клубы объявили о заключении сделки по 25-летнему защитнику, последний сезон проведшему в «Ноттингем Форест» на правах аренды. В новой команде он будет играть под 12-м номером.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, контракт подписан на 5 лет. Сообщалось, что мадридцы в результате трансфера получат 13 млн евро и смогут претендовать на 20% от суммы следующей продажи бразильца.

Лоди провел за «Атлетико» 118 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: om.fr

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2 комментария

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corazón blanco
Марсель весьма неплохую работу проделывает во время этого трансферного окна.
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dr. cage
Шутки шутками, а Марсель урвал хозяина Салоха за совсем небольшие деньги..
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