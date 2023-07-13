«Марсель» покупает защитника «Атлетико» Лоди за 13 млн евро
Ренан Лоди перейдет в «Марсель».
Французский клуб согласовал с «Атлетико» трансфер 25-летнего защитника. «Марсель» заплатит 13 миллионов евро, мадридцы также получат 20% от суммы следующей продажи игрока.
Бразилец пройдет медосмотр в новом клубе завтра.
Сезон-2022/23 Лоди провел в «Ноттингем Форест» на правах аренды. В рамках АПЛ он сыграл 28 матчей и отличился 1 голевым пасом. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
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