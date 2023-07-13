«Марсель» покупает защитника «Атлетико» Лоди за 13 млн евро

Теги Марсель Атлетико лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Ренан Лоди Футбол

Ренан Лоди перейдет в «Марсель».

Французский клуб согласовал с «Атлетико» трансфер 25-летнего защитника. «Марсель» заплатит 13 миллионов евро, мадридцы также получат 20% от суммы следующей продажи игрока. 

Бразилец пройдет медосмотр в новом клубе завтра.

Сезон-2022/23 Лоди провел в «Ноттингем Форест» на правах аренды. В рамках АПЛ он сыграл 28 матчей и отличился 1 голевым пасом. Подробную статистику футболиста можно найти здесь

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Итачи Учиха
Ответ Матвей Пятницын
Фанаты Атлетико, подскажите, пожалуйста, почему в прошлом сезоне Лоди так легко сплавили в аренду в Ноттингем Форест? Казалось, он был основным в Атлетико с 19 по 22 год
Часто проваливается в обороне. Симеоне сделал ставку на более работоспособного Карраско, который сильнее в атаке, хоть и тоже не самый надёжный в обороне. В более оборонительных формациях там можно задействовать Рейнилдо/Эрмосо.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Stepanov
через сезон будет в Турции, отработанная схема
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Кукурелья 70 млн, Лоди 13 где логика трансферного рынка?:)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Пятницын
Фанаты Атлетико, подскажите, пожалуйста, почему в прошлом сезоне Лоди так легко сплавили в аренду в Ноттингем Форест? Казалось, он был основным в Атлетико с 19 по 22 год
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ rigobersong
Кукурелья 70 млн, Лоди 13 где логика трансферного рынка?:)
Её никогда и не было) А вообще, Лоди Атлетико не нужен, а у Кукурельи было ещё целых четыре года по контракту с Брайтоном.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий