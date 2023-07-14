Женская сборная России разгромила Иран в товарищеском матче – 4:0

Теги результаты женский футбол сборная России жен товарищеские матчи (сборные) Валерия Бизенкова Наталья Машина Алсу Абдуллина Футбол

Женская сборная России победила сборную Ирана со счетом 4:0.

Товарищеский матч команд прошел в Казани на стадионе «Центральный». Игру посетили 5 840 зрителей.

Товарищеский матч

Россия – Иран – 4:0 (3:0)

1:0 – Абдуллина (28), 2:0 – Беломытцева (38, пенальти), 3:0 – Бизенкова (42), 4:0 – Машина (83).

Футболистки сборных России и Ирана впервые в истории встретились друг с другом.

Команды сыграют еще один матч 18 июля. Встреча пройдет в Новогорске в закрытом режиме.

1 комментарий

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Egor Aleksandrovich
матч - просто бомба!
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