Женская сборная России разгромила Иран в товарищеском матче – 4:0

Женская сборная России победила сборную Ирана со счетом 4:0.

Товарищеский матч команд прошел в Казани на стадионе «Центральный». Игру посетили 5 840 зрителей.

Товарищеский матч

Россия – Иран – 4:0 (3:0)

1:0 – Абдуллина (28), 2:0 – Беломытцева (38, пенальти), 3:0 – Бизенкова (42), 4:0 – Машина (83).

Футболистки сборных России и Ирана впервые в истории встретились друг с другом.

Команды сыграют еще один матч 18 июля. Встреча пройдет в Новогорске в закрытом режиме.