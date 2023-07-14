Губерниев о зарплате Кузяева в «Гавре» в 350 тысяч евро в год: «Молодец, не зассал и поехал в Европу! Не надо все мерить деньгами»

Теги премьер-лига Россия Гавр Дмитрий Губерниев Далер Кузяев деньги Футбол

Дмитрий Губерниев прокомментировал переход Далера Кузяева во французский «Гавр».

Ранее стало известно, что Кузяев будет зарабатывать в «Гавре» 350 тысяч евро в год. Это в пять раз меньше, чем он получал в «Зените».

«Не все надо мерить деньгами! Кузяев – огромный молодец! Не зассал и поехал в Европу! Вперед, Кузяев!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

В прошлом сезоне Кузяев провел за «Зенит» 35 матчей, забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач.

Что такое «Гавр»? Знакомимся с клубом Кузяева

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28 комментариев

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Peter Parker
Эх, вот бы и Губерниев куда-нибудь уехал
+38
-2
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masterwolw
Губеру зарплату в 5 раз уменьшить и отправить в Бастилью
+14
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Любезный Коссутий
в смысле - не зассал?
как будто поехать в Европу, это какой-то геройский поступок.
он же не в Венесуэлу или Сомали поехал играть.
очевидно, что подбирает приятное место для ПМЖ
+16
-4
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Алексей Ненахов
Ответ Peter Parker
Эх, вот бы и Губерниев куда-нибудь уехал
И весь цирк под названием Матч Тв забрал с собой
+8
-4
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ansdv
В каком падике этот персонаж обитает?
+2
0
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prus_3
Ираклий Андроников на последние деньги сходил в римскую оперу и остался в полном восторге. Рассказал своим попутчикам. "Шкловский загорелся, заволновался:
— Ты правильно сделал, что не послушал нас! Мы тебя неверно учили. Ты — счастливый. Ты догадался в Италии пойти в оперу. Если бы ты не пошел, тебя в Москве дети прогнали бы из дому. Правильно сделал. Сколько истратил?… Ай, ай! Много. Но нам не жаль твоих денег, потому что ты хорошо их истратил. Ты выиграл! И не бойся. Ты — не один. Нас много — будем брать кофе себе, возьмем и тебе чашку. И даже со сливками. А может, даже и с булочкой. Не огорчайся!"
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0
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Chelsea`s Lev
Ответ Peter Parker
Эх, вот бы и Губерниев куда-нибудь уехал
...мягко говоря, но что толку? На его место - куча прихлебаев
+2
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dnovog
Ответ Гоп-стоп
Нынешняя Европа, а в особенности Франция недалеко ушла от Венесуэлы и Сомали.
Выньте голову из телевизора и подобных приспособлений!
+1
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Максим Попов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Павел Светлов
Наверное, ему жилье снимают и кормят на базе:)))
возможно, жить беднее ,но зато мужиком, все даки это достойно
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Павел Светлов
Ответ Максим Попов
такие копейки, молодец,решился, только голодом ему придётся сидеть, на эти деньги не реально жить
Наверное, ему жилье снимают и кормят на базе:)))
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SpilightTwarkle
Ответ Chelsea`s Lev
...мягко говоря, но что толку? На его место - куча прихлебаев
не все настолько мерзкие
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Abriel
Ответ Алексей Ненахов
И весь цирк под названием Матч Тв забрал с собой
ты прочёл мои мысли
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Yujanin
Ответ Peter Parker
Эх, вот бы и Губерниев куда-нибудь уехал
в евроспорт
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sd4fmwrvz8
Майонез одним словом
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Dinamik1
И это кто говорит?Перевертыш губер.
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зак
будем честны просто свалил из РФ, сделает себе французское гражданство, в этом и был смысл, поэтому не перешёл в Бешикташ..
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Eric_Cartman
Дмитрий, может попробоваться в beIN?
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Ковид 07.10.52
А этот тип не гнушается продаваться газтв...., но радуется за других смелых...вот такие они лицемеры модного патриотизма...
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Gutalin
Ну поехал и поехал. Сейчас когда в еврокубках не играют клубы можно понять. В другое время если Зенит играл в ЛЧ или даже ЛЕ, то это был бы бред
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Bayern Munich Mia San Mia
Не зассал играть за 35 млн рублей в год. А вы бы так смогли бы?
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Максим Попов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
такие копейки, молодец,решился, только голодом ему придётся сидеть, на эти деньги не реально жить
+1
-1
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psycho
там наш зенит столько насыпал, что можно бесплатно играть в футбол, в своё удовольствие
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maks44
Если заработает себе имя во Франции, потом в СА с лихвой отобьет потерянное.
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Dottore
Удачи Далеру!
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