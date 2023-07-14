Губерниев о зарплате Кузяева в «Гавре» в 350 тысяч евро в год: «Молодец, не зассал и поехал в Европу! Не надо все мерить деньгами»
Дмитрий Губерниев прокомментировал переход Далера Кузяева во французский «Гавр».
Ранее стало известно, что Кузяев будет зарабатывать в «Гавре» 350 тысяч евро в год. Это в пять раз меньше, чем он получал в «Зените».
«Не все надо мерить деньгами! Кузяев – огромный молодец! Не зассал и поехал в Европу! Вперед, Кузяев!» — написал Губерниев в телеграм-канале.
В прошлом сезоне Кузяев провел за «Зенит» 35 матчей, забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач.
Что такое «Гавр»? Знакомимся с клубом Кузяева
«Ушел в задрипанную команду». Как наш футбол реагирует на Кузяева в «Гавре»
как будто поехать в Европу, это какой-то геройский поступок.
он же не в Венесуэлу или Сомали поехал играть.
очевидно, что подбирает приятное место для ПМЖ
— Ты правильно сделал, что не послушал нас! Мы тебя неверно учили. Ты — счастливый. Ты догадался в Италии пойти в оперу. Если бы ты не пошел, тебя в Москве дети прогнали бы из дому. Правильно сделал. Сколько истратил?… Ай, ай! Много. Но нам не жаль твоих денег, потому что ты хорошо их истратил. Ты выиграл! И не бойся. Ты — не один. Нас много — будем брать кофе себе, возьмем и тебе чашку. И даже со сливками. А может, даже и с булочкой. Не огорчайся!"