Губерниев о зарплате Кузяева в «Гавре» в 350 тысяч евро в год: «Молодец, не зассал и поехал в Европу! Не надо все мерить деньгами»

Дмитрий Губерниев прокомментировал переход Далера Кузяева во французский «Гавр».

Ранее стало известно, что Кузяев будет зарабатывать в «Гавре» 350 тысяч евро в год. Это в пять раз меньше, чем он получал в «Зените».

«Не все надо мерить деньгами! Кузяев – огромный молодец! Не зассал и поехал в Европу! Вперед, Кузяев!» — написал в телеграм-канале.

В прошлом сезоне Кузяев провел за «Зенит» 35 матчей, забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач.

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