«Монако» представил домашнюю форму. Головин поучаствовал в презентации

Теги Монако лига 1 Франция фото игровая форма Александр Головин стиль Футбол

«Монако» представил домашнюю форму на новый сезон.

Футболка от Kappa выполнена в традиционных цветах и по диагонали, под углом 55 градусов, делится на две части. Одна часть – красная с узором, другая – белая.

По центру нанесена надпись Visit Monaco, так как клуб находится в поисках титульного спонсора. Стоит отметить, что в презентации формы поучаствовал полузащитник Александр Головин.

Фото: instagram.com/asmonaco

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6 комментариев

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Тиджани Бабангида
Ярко и стильно.
+4
0
+4
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Диванный критик
Ответ Алекс 777
единственный европеец на фото
Судя по информации в гугле он родился в г. Калтан, который находится в Азиатской части.
+3
0
+3
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НРИ
Хорошая форма
+1
0
+1
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Ярик01
Он красится?
0
0
0
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Mark Safa
Ответ Ярик01
Он красится?
Нет, краску на себя обливает
0
0
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