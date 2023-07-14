«Монако» представил домашнюю форму. Головин поучаствовал в презентации
«Монако» представил домашнюю форму на новый сезон.
Футболка от Kappa выполнена в традиционных цветах и по диагонали, под углом 55 градусов, делится на две части. Одна часть – красная с узором, другая – белая.
По центру нанесена надпись Visit Monaco, так как клуб находится в поисках титульного спонсора. Стоит отметить, что в презентации формы поучаствовал полузащитник Александр Головин.
Фото: instagram.com/asmonaco
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