Беллингем не включен в заявку Англии на июньские матчи отбора Евро-2024. 19-летний хавбек восстанавливается от травмы колена

Джуд Беллингем пропустит матчи сборной Англии в июне.

исключил Беллингема из заявки сборной Англии на матчи квалификации Евро-2024 против Мальты и Северной Македонии.

Беллингем продолжает восстановление после травмы колена, полученной в матче против «Майнца» в последнем туре Бундеслиги. Также из состава сборной Англии из-за травмы выбыл защитник « » .

Ранее « » объявила о трансфере Беллингема в мадридский «Реал».