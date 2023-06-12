Беллингем не включен в заявку Англии на июньские матчи отбора Евро-2024. 19-летний хавбек восстанавливается от травмы колена

Теги Боруссия Дортмунд Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид травмы Брайтон квалификация Евро-2024 Льюис Данк Джуд Беллингем Здоровье Футбол

Джуд Беллингем пропустит матчи сборной Англии в июне.

Гарет Саутгейт исключил Беллингема из заявки сборной Англии на матчи квалификации Евро-2024 против Мальты и Северной Македонии.

Беллингем продолжает восстановление после травмы колена, полученной в матче против «Майнца» в последнем туре Бундеслиги. Также из состава сборной Англии из-за травмы выбыл защитник «Брайтона» Льюис Данк.

Ранее «Боруссия» объявила о трансфере Беллингема в мадридский «Реал».

6 комментариев

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M93
Ответ белошип
А он не травмат случаем,кто в курсе?
Писали, что клуб внимательно изучал медицинские отчёты по нему и если бы был риск, клуб бы отказался от сделки. А эта травма не носит серьёзного характера.
Будем надеяться, что так и есть. Да и натыкался на статистику.
Со старта сезона 21/22 Джуд Беллингем сыграл 5481 минуту. Ни один из игроков младше 20 лет в Европе не сыграл больше.
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Спартак Уокер
Он будет очень нужен Англии
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Турко Ибрагимов
норм новость, Беллингем травму получил давно, против Майнца как раз и не играл
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