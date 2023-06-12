Беллингем не включен в заявку Англии на июньские матчи отбора Евро-2024. 19-летний хавбек восстанавливается от травмы колена
Джуд Беллингем пропустит матчи сборной Англии в июне.
Гарет Саутгейт исключил Беллингема из заявки сборной Англии на матчи квалификации Евро-2024 против Мальты и Северной Македонии.
Беллингем продолжает восстановление после травмы колена, полученной в матче против «Майнца» в последнем туре Бундеслиги. Также из состава сборной Англии из-за травмы выбыл защитник «Брайтона» Льюис Данк.
Ранее «Боруссия» объявила о трансфере Беллингема в мадридский «Реал».
Будем надеяться, что так и есть. Да и натыкался на статистику.
Со старта сезона 21/22 Джуд Беллингем сыграл 5481 минуту. Ни один из игроков младше 20 лет в Европе не сыграл больше.