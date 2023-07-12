Игроки, от которых «ПСЖ» хочет избавиться, тренируются отдельно. Они не поедут с командой в летнее турне в Японию
В «ПСЖ» создана отдельная тренировочная группа для игроков, которых клуб хочет продать.
По данным RMC Sport, в среду руководство «ПСЖ» провело встречу с некоторыми игроками, сообщив, что не рассчитывает на них в предстоящем сезоне. Как и перед началом предыдущего сезона, игроки, которым предложено искать новые клубы, тренируются в отдельной группе.
В группу нежелательных игроков «ПСЖ» могут войти Левен Курзава, Эдуар Мишю, выступавший в прошедшем сезоне на правах аренды за «Сандерленд», Вимож Мунту-Ва-Мунгу, Мутанаби Бодьянг, Неемия Фернандес и еще несколько футболистов.
Сообщается, что эти игроки не поедут с «ПСЖ» в тур по Японии на следующей неделе.
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