Игроки, от которых «ПСЖ» хочет избавиться, тренируются отдельно. Они не поедут с командой в летнее турне в Японию

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Левен Курзава Эдуар Мишю Вимож Мунту-Ва-Мунгу Неемия Фернандес Мутанаби Бодьянг Футбол

В «ПСЖ» создана отдельная тренировочная группа для игроков, которых клуб хочет продать.

По данным RMC Sport, в среду руководство «ПСЖ» провело встречу с некоторыми игроками, сообщив, что не рассчитывает на них в предстоящем сезоне. Как и перед началом предыдущего сезона, игроки, которым предложено искать новые клубы, тренируются в отдельной группе.

В группу нежелательных игроков «ПСЖ» могут войти Левен Курзава, Эдуар Мишю, выступавший в прошедшем сезоне на правах аренды за «Сандерленд», Вимож Мунту-Ва-Мунгу, Мутанаби Бодьянг, Неемия Фернандес и еще несколько футболистов.

Сообщается, что эти игроки не поедут с «ПСЖ» в тур по Японии на следующей неделе.

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9 комментариев

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werowolf-gears
Курзава легенда, как от него можно хотеть избавиться
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george_best7
Так это не тренировочная группа, а целая колония.
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Кан и Баллак сидят в баре
Расизм,шовинизм и дискриминация)
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Владимири Йолкиннен
Мунту Ва Мангу мож нашаманил бы чего
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WhatZ
Пошел по тегу "Эдуар Мишю" почитать про него и немножко прифигел. Предыдущая статьи про этого игрока называется так: "Пять главных талантов ПСЖ". И была она написана в сентябре 2022 года. Это же как за год нужно было деградировать, что тебя активно хотят выгнать из клуба?
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Газонокосильщик Хави
А мне тут говорили, что курзава давно ушел из псж. Но талисман на месте. Надо продлевать
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Не уверен!!
Мунту ва мунгу то за что?
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rigobersong
Ответ werowolf-gears
Курзава легенда, как от него можно хотеть избавиться
Ну кстати, почему бы и не держать его в запасе, выпускать в каких-то проходных матчах, может и не хватает ПСЖ вот таких опытных игроков на скамейке:)
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