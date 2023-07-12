Игроки, от которых «ПСЖ» хочет избавиться, тренируются отдельно. Они не поедут с командой в летнее турне в Японию

В «ПСЖ» создана отдельная тренировочная группа для игроков, которых клуб хочет продать.

По данным RMC Sport, в среду руководство «ПСЖ» провело встречу с некоторыми игроками, сообщив, что не рассчитывает на них в предстоящем сезоне. Как и перед началом предыдущего сезона, игроки, которым предложено искать новые клубы, тренируются в отдельной группе.

В группу нежелательных игроков « » могут войти , , выступавший в прошедшем сезоне на правах аренды за «Сандерленд», , , Неемия Фернандес и еще несколько футболистов.

Сообщается, что эти игроки не поедут с «ПСЖ» в тур по Японии на следующей неделе.