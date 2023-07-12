Фонд «Ветер Добрых Перемен» в Самаре проведет шестой этап турнира для детей

22 июля 2023 года костромской стадион «Урожай» примет очередной отборочный турнир Первого всероссийского детского футбольного турнира «Чемпионат Победителей».

В турнире примут участие воспитанники детских домов, дети из неполных семей, подростки с ограниченными возможностями, дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, а также дети участников и ветеранов СВО.

На футбольное поле «Урожая» выйдут восемь детских команд, чтобы побороться за путевку в суперфинал турнира, который состоится в Москве в сентябре 2023 года.



Юных футболистов ожидает групповой этап, матчи плей-офф, соревнование «Король пенальти» и развлекательная программа. Кульминацией турнира будет гала-матч, в котором все дети вместе попробуют обыграть команду профессиональных футболистов, в состав которой войдут звезды российского футбола Евгений Алдонин и Александр Мостовой.

Почетными гостями на мероприятии будут легендарный советский вратарь Ринат Дасаев, легендарный советский футболист Вагиз Хидиятуллин и мэтр российского тренерского цеха Олег Иванович Романцев!

По результатам шести предыдущих отборочных этапов финалистами Чемпионата Победителей стали: команда «Солотчинская школа-интернат для детей-сирот» из г. Рязань, «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Саранск, команда ГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Пермь, команда «Наши дети» из г. Барнаул, команда «Интер-Пугачев» из г. Пугачев (Саратовская область) и команда «Искра» из г. Сызрань (Самарская область).

Более подробная информация о турнире представлена на официальном сайте.