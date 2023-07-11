УЕФА может объединить заявки Италии и Турции на Евро-2032. Больше на турнир никто не претендует
Евро-2032 может пройти на полях Италии и Турции.
Как передает Calcio e Finanza со ссылкой на La Repubblica, только эти две страны претендуют на проведение чемпионата Европы, а потому УЕФА рассматривает возможность формирования объединенной заявки.
В таком случае, вероятно, каждая из стран предоставит по шесть арен. Матч открытия пройдет в Стамбуле, финал – в Риме. В качестве основной причины проведения последней игры на «Стадио Олимпико» называется не лучшая организация решающего матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» на Олимпийском стадионе Ататюрка.
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