УЕФА может объединить заявки Италии и Турции на Евро-2032. Больше на турнир никто не претендует

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Евро-2032 может пройти на полях Италии и Турции.

Как передает Calcio e Finanza со ссылкой на La Repubblica, только эти две страны претендуют на проведение чемпионата Европы, а потому УЕФА рассматривает возможность формирования объединенной заявки.

В таком случае, вероятно, каждая из стран предоставит по шесть арен. Матч открытия пройдет в Стамбуле, финал – в Риме. В качестве основной причины проведения последней игры на «Стадио Олимпико» называется не лучшая организация решающего матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» на Олимпийском стадионе Ататюрка.

Люди плакали от отчаяния и мучились на жаре без воды, ведущий карабкался через шиповник. Ужасные отзывы об организации финала ЛЧ

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18 комментариев

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FilinMD
Ответ dmitry.tchidakin
Лучше уж Италия
Инфраструктура стадионов в Италии не сказать, чтобы лучше
+14
-1
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igls54
Стамбул - город контрастов, а в Риме нет сирот, у них у всех есть папа
+9
0
+9
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Hitgoe Himgob
Ответ FilinMD
Инфраструктура стадионов в Италии не сказать, чтобы лучше
Ради обновления инфраструктуры и хотят наверное провести
+6
0
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Ростовский
Кризис на Западе - как результат русофобии.
+1
0
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Мартинелли
Ответ FilinMD
Инфраструктура стадионов в Италии не сказать, чтобы лучше
А в Катаре или России инфраструктура до выигрыша заявки была?
+1
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FilinMD
Ответ dmitry.tchidakin
Десять лет есть. Сделают. А в Турчаге прям инфраструктура обалденная ...
Достаточно новых (построенных за последние 5-10-20 лет) и отремонтированных стадионов - уж получше итальянской
+1
0
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FilinMD
Ответ Мартинелли
А в Катаре или России инфраструктура до выигрыша заявки была?
Катар я бы вообще за скобки вынес, это отдельная история
В России была - но ее существенно улучшили
+1
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dmitry.tchidakin
Ответ FilinMD
Достаточно новых (построенных за последние 5-10-20 лет) и отремонтированных стадионов - уж получше итальянской
Ты не шаришь. Итальянцам должны дать турнир, чтобы ОНИ СДЕЛАЛИ ВСЁ. Зачем России дали ЧМ-2018, если там, кроме дефектных Лужников ничего не было?
+1
0
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Ебздрогыч
Может, хоть для финала Евро там уберут эти дурацкие беговые дорожки
+2
-2
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Этот Райола хочет денег
Болелам будет в удовольствие. Матчи, турпрограммы, при желании выезд на курорты- красота!)
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Wasilij Petrow
Вдохновившись финалом ЛЧ в Стамбуле?
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dmitry.tchidakin
Ответ FilinMD
Инфраструктура стадионов в Италии не сказать, чтобы лучше
Десять лет есть. Сделают. А в Турчаге прям инфраструктура обалденная ...
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Dimonty
Ответ Мартинелли
А в Катаре или России инфраструктура до выигрыша заявки была?
У Катара и России были деньги, могли себе позволить новую инфраструктуру.
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