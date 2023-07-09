«Интер Майами» сыграл вничью 3-й раз подряд после серии из 7 поражений

Теги МЛС Ди Си Юнайтед Херардо Мартино Интер Майами Футбол

«Интер Майами» поделил очки с «Ди Си Юнайтед» (2:2) в матче чемпионата МЛС.

Клуб из Флориды сыграл вничью третий раз подряд после серии из 7 поражений. «Интер Майами» перестал проигрывать после того, как команду возглавил Херардо Мартино.

После 21 игры «Интер Майами» с 18 очками по-прежнему замыкает таблицу Восточной конференции.

Лионель Месси дебютирует за клуб 21 июля в матче с мексиканским «Крус Асуль» в Кубке лиг.

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8 комментариев

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Almaz KENZHEBEKOV
когда писали о команде Роналду, все возмущались зачем нам это, теперь интересно что будут писать в комментариях под Интера Маями
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Papa Paolo
И это он еще даже до базы не доехал
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Михаил1970
Месси узнав об этом подумал: "Лучше бы я в Химки перешел"
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Berendey V
Почему не пишете "ДиСи Юнайтед Уэйна Руни"?
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Барберис
Месси постепенно результаты исправляет.
Удивлен, что у него пока нет на счету голевых передач.
Я понимаю, он наверное пока на пляже отдыхает, но ведь может и оттуда!
)))))
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Линолеум
Кому вообще интересно что там в этой лиге пенсионеров происходит)
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