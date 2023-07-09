«Интер Майами» сыграл вничью 3-й раз подряд после серии из 7 поражений

«Интер Майами» поделил очки с « » (2:2) в матче чемпионата .

Клуб из Флориды сыграл вничью третий раз подряд после серии из 7 поражений. «Интер Майами» перестал проигрывать после того, как команду возглавил .

После 21 игры « » с 18 очками по-прежнему замыкает таблицу Восточной конференции.

Лионель Месси дебютирует за клуб 21 июля в матче с мексиканским «Крус Асуль» в Кубке лиг.