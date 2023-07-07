В честь Месси в США выпустили пиво GOAT Beer. Банка выполнена в цветах формы «Интер Майами», на ней 10-й номер
В США выпустили пиво в честь Лионеля Месси.
Ранее Лионель Месси объявил о переходе в «Интер Майами» после истечения контракта с «ПСЖ».
В честь перехода Лионеля Месси в МЛС пивоваренная компания Prison Pals Brewing Co. запустила продажи пива GOAT Beer (GOAT – «лучший [игрок] всех времен» – Sports.ru). Банка окрашена в розовый цвет с черными шрифтами, повторяя цвета формы «Интер Майами». На ней также изображена цифра 10 – игровой номер Лионеля Месси.
Отметим, что генеральный директор, соучредитель и пивовар компании, выпустившей пиво – аргентинцы, обосновавшиеся в США.
Дебют Лионеля Месси в МЛС ожидается 21 июля в матче против «Крус Асуль».
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