В честь Месси в США выпустили пиво GOAT Beer. Банка выполнена в цветах формы «Интер Майами», на ней 10-й номер

В США выпустили пиво в честь Лионеля Месси.

Ранее Лионель Месси объявил о переходе в « » после истечения контракта с «ПСЖ».

В честь перехода Лионеля Месси в МЛС пивоваренная компания Prison Pals Brewing Co. запустила продажи пива GOAT Beer (GOAT – «лучший [игрок] всех времен» – Sports.ru). Банка окрашена в розовый цвет с черными шрифтами, повторяя цвета формы «Интер Майами». На ней также изображена цифра 10 – игровой номер Лионеля Месси.

Отметим, что генеральный директор, соучредитель и пивовар компании, выпустившей пиво – аргентинцы, обосновавшиеся в США.

Дебют Лионеля Месси в ожидается 21 июля в матче против «Крус Асуль».