В честь Месси в США выпустили пиво GOAT Beer. Банка выполнена в цветах формы «Интер Майами», на ней 10-й номер

Теги МЛС Лионель Месси бизнес Интер Майами алкоголь и спорт Футбол

В США выпустили пиво в честь Лионеля Месси.

Ранее Лионель Месси объявил о переходе в «Интер Майами» после истечения контракта с «ПСЖ».

В честь перехода Лионеля Месси в МЛС пивоваренная компания Prison Pals Brewing Co. запустила продажи пива GOAT Beer (GOAT – «лучший [игрок] всех времен» – Sports.ru). Банка окрашена в розовый цвет с черными шрифтами, повторяя цвета формы «Интер Майами». На ней также изображена цифра 10 – игровой номер Лионеля Месси.

Отметим, что генеральный директор, соучредитель и пивовар компании, выпустившей пиво – аргентинцы, обосновавшиеся в США.

Дебют Лионеля Месси в МЛС ожидается 21 июля в матче против «Крус Асуль».

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11 комментариев

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Movldy Dagiev
Ответ Ростов-на-Дону
А прокладки "КАЖДЫЙ ДЕНЬ, Я, С МЕССИ" уже продают?!
Прокладки это Роналду!
+4
-2
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igls54
Beer "Велкопоповский козел"
+2
-1
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Eden Hazard
Ответ igls54
Beer "Велкопоповский козел"
Велкомайамский)
+1
0
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Этот Райола хочет денег
8.2 оборота...)
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BigDavydov
Классно получилось ! Отличное фото,спасибо спорц!!
+1
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Антон Фалафель
Наверняка замутил предприимчивый армянин или еврей👍
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Andrey Kutashov
фото конечно же размещать мы не будем (с) автор и редактура ....
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svft
а внутри что-то без вкуса и запаха
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