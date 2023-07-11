Фомин о «Динамо» при Личке: «Много разыгрываем от ворот – такого раньше не делали. Получаем удовольствие от игры низом»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Даниил Фомин Марцел Личка Футбол

Даниил Фомин рассказал об изменениях в игре «Динамо» при новом главном тренере Марцеле Личке.

— Что нового увидели в тренировках и тактике Лички?

— Сейчас много разыгрываем мяч от ворот, детально отрабатываем этот момент. Такого раньше у нас не делали, не пробовали.

— Даже при Шварце?

— Да, такого не было. А при Личке низом пытаемся выйти. Где-то получается, где-то – нет, но в команде рады, что мы пытаемся играть именно таким образом. Получаем удовольствие от игры низом, поэтому все работают с желанием и энтузиазмом.

— А в общении с командой Личка каков?

— Отлично все. Даже не знаю, что еще добавить. Все вернулись из отпуска в хорошем настроении, и с первой тренировки все работают с удовольствием. И хотя сборы очень тяжелые, все здорово работают. Понимают, что надо быть в хорошей физической форме, чтобы играть и с мячом, и без мяча, и переключаться с одного на другое. Так что все на позитиве, все нормально.

— Это самые тяжелые сборы в вашей жизни?

— Не хочу сравнивать с тем, что было раньше, но сейчас точно — одни из самых тяжелых, – сказал хавбек «Динамо».

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5 комментариев

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Ебздрогыч
Как же любят все наши недалекие футболисты поносить предыдущих тренеров и восхвалять только что пришедших. Послушаешь такие речи и кажется, что их раньше орки-садисты тренировали, которые не давали мяча и заставляли только бегать.
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градус ненависти
Интересно, хоть один футболист говорил что-то вроде: «да нет, ничего нового, тренировки довольно скучные, всё без мяча, ну и нагрузки точно полайтовее чем были раньше»
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Евгений Кузнецов
реально будет интересно посмотреть на "Динамо" с Личкой!

Фомин - добротный игрок и хороший человек
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Спартакус Москвакус
никогда такого не было и вот опять
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