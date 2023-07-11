Денис Макаров: «Личка и «Динамо» — неплохой тандем, это видно на каждой тренировке. Атмосфера – боевая»
Денис Макаров высказался о «Динамо» при новом главном тренере Марцеле Личке.
«Сезон покажет, в какой форме мы подходим к чемпионату. Пока что все идет как надо. Атмосфера в команде очень хорошая, боевая. Мы ждем начала сезона.
Мое первое впечатление о Личке — хороший специалист, качественный тренер. Думаю, Личка и «Динамо» — неплохой тандем, это видно на каждой тренировке. В предстоящем сезоне мы надеемся на самое лучшее», — сказал полузащитник «Динамо».
Динамо способно навязать борьбу с кем угодно за победу в чемпионате, по крайней мере в борьбе за второе место( Зенит ,безусловно, главный фаворит).
Личка доказал, что ставить и организовывать игру он может.
Думаю, у них все получится.