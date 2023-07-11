Денис Макаров: «Личка и «Динамо» — неплохой тандем, это видно на каждой тренировке. Атмосфера – боевая»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Денис Макаров Марцел Личка Футбол

Денис Макаров высказался о «Динамо» при новом главном тренере Марцеле Личке.

«Сезон покажет, в какой форме мы подходим к чемпионату. Пока что все идет как надо. Атмосфера в команде очень хорошая, боевая. Мы ждем начала сезона.

Мое первое впечатление о Личке — хороший специалист, качественный тренер. Думаю, Личка и «Динамо» — неплохой тандем, это видно на каждой тренировке. В предстоящем сезоне мы надеемся на самое лучшее», — сказал полузащитник «Динамо».

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6 комментариев

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artem saribekyan
Думаю, что Динамо имеет один из сильнейших составов в РПЛ...
Динамо способно навязать борьбу с кем угодно за победу в чемпионате, по крайней мере в борьбе за второе место( Зенит ,безусловно, главный фаворит).
Личка доказал, что ставить и организовывать игру он может.
Думаю, у них все получится.
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Причёска Бэйла
Ответ Кеша
Денис, дай Бог ! В добрый путь с новым тренером ! Чтобы с огромным желанием! Заждались мы уже от Динамо светлых дней! У московского Динамо очень много болельщиков по всей стране. Читаю комментарии болельщиков с белой завистью и вижу , как тонко они понимают игру, как переживают за команду. Состав приличный. Необходима воля к победе, терпение через «не могу» и каждодневный труд!
Достаточно приличный чтобы избежать вылета?
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Кеша
Ответ Причёска Бэйла
Достаточно приличный чтобы избежать вылета?
Не надейся . Твой Зенит с последнего места первой лиги упал во вторую и ничего. Да и по первой лиге походил от души . И я тебе , дорогой , даже более скажу , что как -то вы упали в первую лигу с последнего места с 12 чемпионами СССР в составе . Теперь давай язвить и хихикать 🤣🤣🤣Бгггггг
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