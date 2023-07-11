Денис Макаров высказался о «Динамо» при новом главном тренере Марцеле Личке.

«Сезон покажет, в какой форме мы подходим к чемпионату. Пока что все идет как надо. Атмосфера в команде очень хорошая, боевая. Мы ждем начала сезона.

Мое первое впечатление о Личке — хороший специалист, качественный тренер. Думаю, и «Динамо» — неплохой тандем, это видно на каждой тренировке. В предстоящем сезоне мы надеемся на самое лучшее», — сказал полузащитник « ».