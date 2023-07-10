Шунин о «Динамо» при Личке: «Все кардинально поменялось: стандарты, стали больше играть с мячом, обострять и прессинговать»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Антон Шунин рассказал, как меняется игра «Динамо» при новом главном тренере Марцеле Личке.

— При Личке все кардинально поменялось. Игра при стандартах, при розыгрыше, стали больше играть с мячом, обострять и прессинговать. Совершенно другой футбол и требования. Сейчас мы работаем, чтобы менять свою игру.

— Стало ли больше свободы?

— Нам нужно правильно расставляться, тогда и пространства больше, разыгрываем больше.

Раньше нас учили играть быстрее, в одно касание или два. Сейчас требование, что нам нужно быть больше с мячом. Это касается всех. Но, повторюсь, требования не такие, как раньше. Будем перестраиваться и играть в новый футбол, — сказал вратарь «Динамо».

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15 комментариев

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sp.msk.86
Не помню, чтоб после смены тренера, кто-то из игроков говорил: «всё поменялось! Перестали играть с мячом!» 😁
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Кеша
Доброе утро коллеги -сораДники . Хочу поделиться мнением дилетанта по игре любимого клуба. Хоть игра носила дружеский и товарищеский характер , но матч показал , что резервы в нашей команде есть ! Да еще какие ! Очень сильно впечатлила молодежь. Парни не тушуются в игре, работают , выполняют требования главного . Особенно впечатлил Мазурин. Парень просто огонь . Второй Тюкавин. Так что резерв у Динамо будь здоров. Молодежь наша вся понравилась. Что касается самой игры . Теперь нет бесконечных поперечных передач , нет этой волынки , когда никто не знает что делать с мячом и не видит продолжения атаки . Сейчас все заточено на быстрый пас , агрессия в атаке , быстрый ввод мяча. Совершенно по новому выглядят Захарян , Грулев ,Фомин . Даже Смолов рванул, как в юные годы и на мастерстве забил гол. Сейчас даже неловко , что накидывал на Смолова - есть еще у Феди запал. Если так будем играть в пятёрку должны попасть точно . Понравилась атмосфера на поле и на лавке. Понравились оба молодых голкипера Будачев и Купцов. От Купцова вообще разит железо-бетоном . И Личка мне все больше и больше нравится и впечатляет . Никто не пожарит в защите. Грулев в порядке с двух ног работает с мячом. Если все будут в норме, то банда у нас приличная под хорошие задачи . Одна жизнь - одна команда ! Верим в команду и надеемся на зрелищные матчи .
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Артем Гладских
думаю , динамо Станет лучше играть с Личкой.
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Красная стрела
"Дней Личкиных прекрасное начало" (с)
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Владимир Никаноров
Как говорят Москва не сразу строилась....может быть со временем и из Лички получится второй сэр Алекс Фергюсон шутка конечно но тем не менее...
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Mark Safa
Ответ sp.msk.86
Не помню, чтоб после смены тренера, кто-то из игроков говорил: «всё поменялось! Перестали играть с мячом!» 😁
Перестали играть с шунинам когда он на воротах было бы лучше)
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dimur
Ответ Artie Bukko
что покажет)?
Что-то точно покажет.
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psycho
ну всё, понесли ботинки Васю
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Шухрат Казыев
Первая игра покажет
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Spartakus1984
Будут с Локо и Динамики бороться с зенитом за чемпионство теперь)).
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Виталии Пархоменко
Жополизство от Антоши началось, он в прошлом году и Йокановича расхваливал. Лишь бы на лавку не посадили. От Лещука избавляются, с Шуниным контракт до 24-года и продлевать не собираются
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