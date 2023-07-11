38-летний Эшли Янг переходит в «Эвертон» бесплатно. Контракт – по схеме «1+1»

Теги Эвертон Эшли Янг премьер-лига Англия Лутон Футбол

Эшли Янг продолжит карьеру в «Эвертоне» на правах свободного агента.

38-летний защитник пройдет медосмотр в мерсисайдском клубе сегодня и подпишет контракт на один год с опцией продления еще на один сезон, сообщает Sky Sports.

По данным Daily Mail, на Янга также претендовал дебютант АПЛ «Лутон».

Последним клубом англичанина была «Астон Вилла», которую он покинул в июне. Ранее он также выступал за «Интер», «Манчестер Юнайтед» и «Уотфорд».

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Эшли все пылит, вот где профессионал
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
Лет десять назад не подумал бы, что Янг так долго будет играть, удачи ему в новом начинании. А вот Эвертон совсем плачевно выглядит, уже сезона два прям просится на очищение пердивом. Какой-то бардак там капитальный.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caerly
Закопайте Кэшли где выкопали, пожалуйста!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Янг уже совсем не Young
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий