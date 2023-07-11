38-летний Эшли Янг переходит в «Эвертон» бесплатно. Контракт – по схеме «1+1»

Эшли Янг продолжит карьеру в «Эвертоне» на правах свободного агента.

38-летний защитник пройдет медосмотр в мерсисайдском клубе сегодня и подпишет контракт на один год с опцией продления еще на один сезон, сообщает Sky Sports.

По данным Daily Mail, на также претендовал дебютант « ».

Последним клубом англичанина была «Астон Вилла», которую он покинул в июне. Ранее он также выступал за «Интер», «Манчестер Юнайтед» и «Уотфорд».