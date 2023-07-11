Баба перешел из «Челси» в ПАОК. Защитник 7 лет играл в аренде и провел 15 матчей за «синих» в АПЛ с 2015-го

Теги Челси премьер-лига Англия трансферы ПАОК высшая лига Греция Абдул Рахман Баба Футбол

Абдул Рахман Баба покинул «Челси».

Лондонский клуб объявил о переходе 29-летнего защитника в ПАОК. Он уже выступал за греческую команду на правах аренды в 2021 году. 

В 2015 году «Челси» купил Бабу за 25 млн евро. Он отыграл за лондонцев только сезон-2015/16, а остальные семь провел в арендах: в «Шальке», «Реймсе», Мальорке», ПАОК и «Рединге».

В рамках АПЛ ганец провел 15 матчей за «Челси». Статистику игрока можно найти здесь.

14 комментариев

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pit4er
Баба с возу – Чалобу легче
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Я думал его лет пять, как продали )
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charly_54
Изначально странный трансфер был
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Otchelnik
Ну как говорится: баба с возу,кобыле легче.
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Eden Hazard
Легенда Челси. Даже Маур при его переходе сказал что понятия не имеет кто это 😁
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Overkiller
Челси продал Бабу из Ганы.
Чёрные бабаторговцы.
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Altim
Куда редакторы смотрят опять? Не "перешёл", а "перешлА"! ))
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Кирилл Расенко
Ни Баба, ни Мужик.
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Etcetera
Теперь молодым игрокам в Челси говорят - не веди себя как Баба. Тренируйся, а то ни в одной аренде не заиграешь.
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