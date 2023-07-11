Баба перешел из «Челси» в ПАОК. Защитник 7 лет играл в аренде и провел 15 матчей за «синих» в АПЛ с 2015-го
Абдул Рахман Баба покинул «Челси».
Лондонский клуб объявил о переходе 29-летнего защитника в ПАОК. Он уже выступал за греческую команду на правах аренды в 2021 году.
В 2015 году «Челси» купил Бабу за 25 млн евро. Он отыграл за лондонцев только сезон-2015/16, а остальные семь провел в арендах: в «Шальке», «Реймсе», Мальорке», ПАОК и «Рединге».
В рамках АПЛ ганец провел 15 матчей за «Челси». Статистику игрока можно найти здесь.
Чёрные бабаторговцы.