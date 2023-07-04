«Аль-Наср» Роналду заключил контракт с Nike. У португальца пожизненный контракт с брендом

Теги Криштиану Роналду бизнес высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Nike игровая форма стиль Футбол

«Аль-Наср» Криштиану Роналду заключил партнерское соглашение с Nike.

С нового сезона Nike станет официальным производителем формы «Аль-Насра». Клуб из Саудовской Аравии официально объявил об этом в твиттере. Новые комплекты формы будут представлены во время предсезонных матчей в Японии в конце июля.

Ранее Nike производил форму для «Аль-Насра» с 1997 по 2001 год и с 2010 по 2012 год.

Отметим, что в 2016 году форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду заключил с брендом пожизненный контракт.

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6 комментариев

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ApXuMaHqPuT
«Аль-Наср» Роналду заключил контракт с Nike Роналду - так будет вернее😐
+8
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noti22
Найк заработает на футболках самого популярного игрока мира, а Аль-Наср получит хорошую форму, потому как их нынешняя откровенно не стильная
+6
-3
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avcgloronalduMU
хорошая сделка для всех
nike же не демикс
прошлогодние футболки рона войдут в особую коллекцию через несколько лет
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