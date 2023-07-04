«Аль-Наср» Роналду заключил контракт с Nike. У португальца пожизненный контракт с брендом
«Аль-Наср» Криштиану Роналду заключил партнерское соглашение с Nike.
С нового сезона Nike станет официальным производителем формы «Аль-Насра». Клуб из Саудовской Аравии официально объявил об этом в твиттере. Новые комплекты формы будут представлены во время предсезонных матчей в Японии в конце июля.
Ранее Nike производил форму для «Аль-Насра» с 1997 по 2001 год и с 2010 по 2012 год.
Отметим, что в 2016 году форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду заключил с брендом пожизненный контракт.
nike же не демикс
прошлогодние футболки рона войдут в особую коллекцию через несколько лет