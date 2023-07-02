Махачкалинское «Динамо» не продлило контракт с тренером Алексичем. Клуб финишировал 8-м в дебютном сезоне в Первой лиге
Махачкалинское «Динамо» объявило об уходе Горана Алексича с поста главного тренера.
Клуб решил не продлевать контракт с 52-летним сербом.
Алексич возглавил «Динамо» в январе 2022 года. Под его руководством бело-голубые выдали 13-матчевую победную серию во Второй лиге и поднялись с 4-го места на первое, за тур до конца первенства обеспечив себе путевку в Первую лигу.
В дебютном сезоне в подэлитном дивизионе «Динамо» заняло 8-е место.
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