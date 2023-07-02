Махачкалинское «Динамо» не продлило контракт с тренером Алексичем. Клуб финишировал 8-м в дебютном сезоне в Первой лиге

Махачкалинское «Динамо» объявило об уходе Горана Алексича с поста главного тренера.

Клуб решил не продлевать контракт с 52-летним сербом.

возглавил «Динамо» в январе 2022 года. Под его руководством бело-голубые выдали 13-матчевую победную серию во Второй лиге и поднялись с 4-го места на первое, за тур до конца первенства обеспечив себе путевку в Первую лигу.

В дебютном сезоне в подэлитном дивизионе « » заняло 8-е место.