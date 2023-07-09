Стивен Джеррард: «Причин, по которым я хотел в «Аль-Иттифак», много. В Саудовской Аравии я ощутил себя частью семьи, здесь мне рады»

Теги Стивен Джеррард высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттифак Футбол

Стивен Джеррард прокомментировал назначение главным тренером «Аль-Иттифака».

«Было много причин, по которым я хотел присоединиться к клубу. Здесь много хороших людей, начиная с руководства. Приехав в Саудовскую Аравию, я по-настоящему ощутил себя частью семьи, почувствовал, что мне очень рады.

Есть три фактора, которые я всегда учитываю, и они идут именно в таком порядке. Во-первых, вариант должен подходить моей семье, нас новая возможность должна воодушевлять и мотивировать. Во-вторых, футбольный проект должен быть амбициозным, подходящим мне с точки зрения задач и целей.

Наконец, нужно ощущение безопасности, того, что у тебя правильный контракт, но это всегда последний из факторов», – сказал англичанин в интервью клубным медиа.

Джеррард – в Саудовской Аравии. Хотя две недели назад публично отказал

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14 комментариев

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gangstarr
Много причин, целых много миллионов причин
+19
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+19
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Ksandvankneshas
Джерард «Причин, по которым я перешёл в Аль-Иттифак много: фунты стерлингов, евро, американские доллары ...так же принимаю оплату драгоценными камнями и металлами. Можно даже нефтью.»
+12
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Jovid Mirzoev
Эххх Стивен тоже поплыл....
+10
-1
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Виктор Анатольевич
С детства за Аль-ить, как его там...
+7
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Альтависта
Какой же лицемер.
+6
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deadjoker
Осталось заманить туда лемпарда
+4
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riverman1980
Какой то ты скользкий, Стиви.
+4
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tolstiy
"а ещё там нет расизма, так как нет белых. ну и поеду туда без жены и дочек, а это вообще огромный плюс.... но с алкашкой проблемы, пришлось отказаться.... "- дополнил стивиджи....
+3
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juven
самая главная причина ,ето бабки)
+2
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Okaka
мда, сказал бы уже правду
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revo
Слипи Джи
+1
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#SharkTeam
Ответ tolstiy
"а ещё там нет расизма, так как нет белых. ну и поеду туда без жены и дочек, а это вообще огромный плюс.... но с алкашкой проблемы, пришлось отказаться.... "- дополнил стивиджи....
Арабы не негры. Без национальной одежды от европейцев сложно отличить. Вот негров там возможно и нет)
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R Air
ну как обычно- с десяти лет за Аль-Иттифак
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Tima_Milan
ощутил себя частью гарема
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