Стивен Джеррард: «Причин, по которым я хотел в «Аль-Иттифак», много. В Саудовской Аравии я ощутил себя частью семьи, здесь мне рады»
Стивен Джеррард прокомментировал назначение главным тренером «Аль-Иттифака».
«Было много причин, по которым я хотел присоединиться к клубу. Здесь много хороших людей, начиная с руководства. Приехав в Саудовскую Аравию, я по-настоящему ощутил себя частью семьи, почувствовал, что мне очень рады.
Есть три фактора, которые я всегда учитываю, и они идут именно в таком порядке. Во-первых, вариант должен подходить моей семье, нас новая возможность должна воодушевлять и мотивировать. Во-вторых, футбольный проект должен быть амбициозным, подходящим мне с точки зрения задач и целей.
Наконец, нужно ощущение безопасности, того, что у тебя правильный контракт, но это всегда последний из факторов», – сказал англичанин в интервью клубным медиа.
Джеррард – в Саудовской Аравии. Хотя две недели назад публично отказал
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