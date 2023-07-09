Стивен Джеррард: «Причин, по которым я хотел в «Аль-Иттифак», много. В Саудовской Аравии я ощутил себя частью семьи, здесь мне рады»

Стивен Джеррард прокомментировал назначение главным тренером «Аль-Иттифака».

«Было много причин, по которым я хотел присоединиться к клубу. Здесь много хороших людей, начиная с руководства. Приехав в Саудовскую Аравию, я по-настоящему ощутил себя частью семьи, почувствовал, что мне очень рады.

Есть три фактора, которые я всегда учитываю, и они идут именно в таком порядке. Во-первых, вариант должен подходить моей семье, нас новая возможность должна воодушевлять и мотивировать. Во-вторых, футбольный проект должен быть амбициозным, подходящим мне с точки зрения задач и целей.

Наконец, нужно ощущение безопасности, того, что у тебя правильный контракт, но это всегда последний из факторов», – сказал англичанин в интервью клубным медиа.

Джеррард – в Саудовской Аравии. Хотя две недели назад публично отказал