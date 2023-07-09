Республиканский турнир по торфяному футболу провели в Беларуси. Команда из Петербурга участвовала впервые

Россияне поучаствовали в турнире по торфяному футболу в Беларуси.

Республиканский турнир по торфяному футболу прошел 8 июля на одном из крупнейших месторождений торфа в Беларуси, об этом сообщили в новостной программе «24 часа» на СТВ. За главный приз боролись представители различных предприятий, банковской сферы и СМИ – всего 28 команд.

В соревнованиях впервые участвовала команда из Санкт-Петербурга.

Первый подобный турнир был организован в Беларуси в 2016 году, а с 2019-го он стал традиционным.

Отмечается, что в составе каждой команды обязательно присутствует девушка.

«Замечательно, что такие мероприятия объединяют всех нас, дарят хорошее настроение и поддерживают командный, корпоративный дух. Не случайно турнир приурочен Году мира и созидания, который мы в этом году отмечаем», – отметил министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич.