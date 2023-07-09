Капитан Англии U21 Харвуд-Беллис о победе на Евро-2023: «На нас оказывали большое давление, но мы чувствовали, что пришло наше время»

Тэйлор Харвуд-Беллис оценил победу молодежной сборной Англии на Евро-2023.

В финале британцы обыграли Испанию со счетом 1:0.

«Мы много говорили об этом и чувствовали, что пришло наше время. На нас оказывали большое давление – все хотели, чтобы мы добились успеха, потому что у нас хорошая команда.

Мы как одна большая семья, как клуб. Мы все будем праздновать вместе», – сказал капитан молодежной сборной Англии.

Англия с драмой взяла Евро U-21! Спасибо вратарю: потащил пенальти на 90+7 и вообще не пропустил на турнире