Капитан Англии U21 Харвуд-Беллис о победе на Евро-2023: «На нас оказывали большое давление, но мы чувствовали, что пришло наше время»

Теги сборная Англии U-21 Евро U-21 2023 Тэйлор Харвуд-Беллис Футбол

Тэйлор Харвуд-Беллис оценил победу молодежной сборной Англии на Евро-2023.

В финале британцы обыграли Испанию со счетом 1:0.

«Мы много говорили об этом и чувствовали, что пришло наше время. На нас оказывали большое давление – все хотели, чтобы мы добились успеха, потому что у нас хорошая команда.

Мы как одна большая семья, как клуб. Мы все будем праздновать вместе», – сказал капитан молодежной сборной Англии.

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1 комментарий

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Kazbek Ilyassovskiy
Британцы?
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