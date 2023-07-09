Капитан Англии U21 Харвуд-Беллис о победе на Евро-2023: «На нас оказывали большое давление, но мы чувствовали, что пришло наше время»
Тэйлор Харвуд-Беллис оценил победу молодежной сборной Англии на Евро-2023.
В финале британцы обыграли Испанию со счетом 1:0.
«Мы много говорили об этом и чувствовали, что пришло наше время. На нас оказывали большое давление – все хотели, чтобы мы добились успеха, потому что у нас хорошая команда.
Мы как одна большая семья, как клуб. Мы все будем праздновать вместе», – сказал капитан молодежной сборной Англии.
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