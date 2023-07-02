Карасев о дерби «Спартак» – ЦСКА: «С каждым матчем работать все сложнее. Спорные эпизоды – постоянно»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Футбол

Сергей Карасев назвал матчи между «Спартаком» и ЦСКА самыми сложными для себя.

«Я уже 30 лет в судействе. Приходилось работать на разных матчах в Европе, в России. Все проходило спокойно.

Единственный матч, где действительно колоссальное напряжение, — это «Спартак» — ЦСКА. С 2011 года работаю на этом дерби как главный арбитр и с каждым матчем все сложнее и сложнее. Во время игры постоянно случаются спорные эпизоды, горячие моменты, футболисты все заряженные.

Есть ли давление с их стороны? Когда был моложе, пытались меня прощупать: вывести из равновесия, что-то сказать, показать. Сейчас уже лет 10 такого нет. У нас с футболистами взаимное уважение.

Все понимают, что на опытного судью никак не повлиять. Во время игры на эмоциях могут что-то сказать, и все. После игры жмем руки и благодарим за игру. Если надо, объясняю, почему в каком-то эпизоде я принял такое решение», — сказал арбитр.

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1 комментарий

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Кино Музыка
Единственные нормальные матчи в чемпионате.
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