Пуцко о «Балтике»: «Нам по силам закрепиться в РПЛ и показать хороший результат»
Александр Пуцко считает, что «Балтика» хорошо выступит в дебютном сезоне в Мир РПЛ.
— Как оцените свою форму перед стартом сезона?
— Потихоньку набираю форму. Постепенно по ходу сборов прибавляем. Еще тяжело играть все 90 минут, но уверен, что к началу сезона будем максимально готовы.
— «Балтика» готова к выступлению в РПЛ?
— Мы сейчас работаем в предсезонку максимально серьезно, чтобы на уровне Премьер-лиги доказать свою конкурентоспособность. Уверен, нам по силам закрепиться в РПЛ. В любом случае сезон покажет, как команда готова, но считаю, что нам вполне по силам показать хороший результат, порадовать болельщиков. Сделаем для этого все возможное.
— На команду повлиял приход в клуб «Ростеха». Представители компании общались с игроками?
— Нет, никто с нами на общался. Мы работали в своем режиме. А как там руководство, о чем договаривается, мы не знаем.
— Еще не обещали увеличение премиальных в связи с будущим ростом бюджета?
— Нет, пока ничего об этом не говорили. Мы готовимся на сборах, тренируемся, занимаемся чисто футбольными делами, – сказал защитник «Балтики».
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