Пуцко о «Балтике»: «Нам по силам закрепиться в РПЛ и показать хороший результат»

Александр Пуцко считает, что «Балтика» хорошо выступит в дебютном сезоне в Мир РПЛ.

— Как оцените свою форму перед стартом сезона?

— Потихоньку набираю форму. Постепенно по ходу сборов прибавляем. Еще тяжело играть все 90 минут, но уверен, что к началу сезона будем максимально готовы.

— « » готова к выступлению в ?

— Мы сейчас работаем в предсезонку максимально серьезно, чтобы на уровне Премьер-лиги доказать свою конкурентоспособность. Уверен, нам по силам закрепиться в РПЛ. В любом случае сезон покажет, как команда готова, но считаю, что нам вполне по силам показать хороший результат, порадовать болельщиков. Сделаем для этого все возможное.

— На команду повлиял приход в клуб «Ростеха». Представители компании общались с игроками?

— Нет, никто с нами на общался. Мы работали в своем режиме. А как там руководство, о чем договаривается, мы не знаем.

— Еще не обещали увеличение премиальных в связи с будущим ростом бюджета?

— Нет, пока ничего об этом не говорили. Мы готовимся на сборах, тренируемся, занимаемся чисто футбольными делами, – сказал защитник «Балтики».