Ари: «Смотрю РПЛ, когда есть время. Для меня она не менее интересна, чем лиги Испании или Германии»

Теги премьер-лига Россия Ари Спорт-Экспресс Футбол

Ари считает, что российский чемпионат не менее интересен, чем европейские.

«Сейчас мне редко удается смотреть РПЛ, не так много времени. Я намного больше слежу за бразильским чемпионатом, чем за всеми остальными. Тут много сильных игроков.

Но когда есть время, я смотрю чемпионат России. Для меня он не менее интересен, чем чемпионат Испании или Германии», – сказал бывший игрок «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара».

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8 комментариев

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Пирс Морган
Не стоит его хейтить, есть те, кто смотрит чемпионат Саудовской Аравии
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Ебздрогыч
Ну некоторые и экскременты едят, мало ли у кого какие предпочтения
Ну так палиться-то не нужно.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Iuasamotu
Ну вот, граждане России интересуются бразильским футболом больше, чем своим, национальным
Явно не больше. Показывают и показывают на Матч ТВ. Бывает, интересно посмотреть.
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Iuasamotu
Ну вот, граждане России интересуются бразильским футболом больше, чем своим, национальным
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damondiamond
ну в Бразилии ночью не показывают смехопередачи, можно и посмотреть
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Бухгалтер2021
я бы тож смотрел испанию или германии. но мяч тв не показывает
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marshalericsson1357
Ответ Пирс Морган
Не стоит его хейтить, есть те, кто смотрит чемпионат Саудовской Аравии
Говорят, там прямо на футбольном поле клубника растет
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