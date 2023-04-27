Ари: «Смотрю РПЛ, когда есть время. Для меня она не менее интересна, чем лиги Испании или Германии»
Ари считает, что российский чемпионат не менее интересен, чем европейские.
«Сейчас мне редко удается смотреть РПЛ, не так много времени. Я намного больше слежу за бразильским чемпионатом, чем за всеми остальными. Тут много сильных игроков.
Но когда есть время, я смотрю чемпионат России. Для меня он не менее интересен, чем чемпионат Испании или Германии», – сказал бывший игрок «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара».
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