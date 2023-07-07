Ренан о «Зените»: «Будет здорово взять еще одно чемпионство. Хочу выиграть Суперкубок, да и Кубок России не помешает»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России OLIMPBET Суперкубок России Матч ТВ Кубок PARI Премьер Роберт Ренан Футбол

Роберт Ренан хочет выиграть с «Зенитом» еще одно чемпионство.

«Интересно проверить свои силы на Кубке PARI Премьер. Здорово, что к матчам не относятся как в товарищеским, а как к играм принципиальным соперников. Удивлен числом зрителей на играх.

Очень хочу выиграть Суперкубок, здорово будет взять еще одно чемпионство. Да и Кубок России не помешает.

Огромная заслуга моих родителей в том, что я стал тем, кем стал. В какой‑то момент я потерял надежду, но они верили в меня, и я был принят в футбольную школу», – сказал защитник «Зенита».

Кубок PARI Премьер проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. 9 июля «Зенит» сыграет с «Фенербахче». В двух предыдущих матчах сине-бело-голубые обыграли «Нефтчи» (3:1) и уступили «Црвене Звезде» (1:2).

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16 комментариев

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IceBear27
Ответ Spartakus1984
Денег захотел
А ты на работу ходишь наверное за спасибо?)
+14
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Зайцев Руслан
Ренан: «Тоже хочу поучаствовать в отсемёривании спартака»
+14
-2
+12
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Abriel
Ответ Spartakus1984
Денег захотел
безкорыстный ты наш!
+6
0
+6
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Дмитрий9779
И мы,болельщики этого хотим,удачи вам парни!
+5
0
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Зайцев Руслан
Ответ IceBear27
А ты на работу ходишь наверное за спасибо?)
На работу этот вряд ли ходит, судя по тому, что постоянно пасется здесь. Наверняка бабушкину пенсию просиживает
+6
-2
+4
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pav11k
С таким составом вы и должны треблы российские собирать
+3
-1
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Злодей Спб
На Фенере тысяч тридцать болельщиков будет, если не больше. Вот Реннан удивится :))
+2
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Виталик Украинский
Ответ IceBear27
А ты на работу ходишь наверное за спасибо?)
У них Антоха ходит так, за еду.
+3
-1
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юра георгиевский
Ответ IceBear27
А ты на работу ходишь наверное за спасибо?)
Да какая работа ..... ? ! По его мыслям видно, что он ещё школьник. А дети , они ещё далеки от настоящей жизни.
+1
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юра георгиевский
Ответ Abriel
безкорыстный ты наш!
Не нападай на наивного школьника, ему положено болтать детский лепет.
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Красная стрела
Да вообще «с детства за Зенит». Поиграет и сбежит.
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IceBear27
Ответ Красная стрела
Да вообще «с детства за Зенит». Поиграет и сбежит.
Как хорошо, что Квинси «с детства за спартак»
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