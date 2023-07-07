Ренан о «Зените»: «Будет здорово взять еще одно чемпионство. Хочу выиграть Суперкубок, да и Кубок России не помешает»

Роберт Ренан хочет выиграть с «Зенитом» еще одно чемпионство.

«Интересно проверить свои силы на Кубке PARI Премьер. Здорово, что к матчам не относятся как в товарищеским, а как к играм принципиальным соперников. Удивлен числом зрителей на играх.

Очень хочу выиграть , здорово будет взять еще одно чемпионство. Да и Кубок России не помешает.

Огромная заслуга моих родителей в том, что я стал тем, кем стал. В какой‑то момент я потерял надежду, но они верили в меня, и я был принят в футбольную школу», – сказал защитник «Зенита».

Кубок PARI Премьер проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. 9 июля « » сыграет с «Фенербахче». В двух предыдущих матчах сине-бело-голубые обыграли «Нефтчи» (3:1) и уступили «Црвене Звезде» (1:2).