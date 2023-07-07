Хавбек «Пари НН» Милсон перейдет в «Маккаби Тель-Авив». Личные условия согласованы, контракт – на 3 года

Полузащитник «Пари НН» Милсон перейдет в «Маккаби Тель-Авив».

Как сообщает официальный сайт израильского клуба, согласовал личные условия соглашения на 3 года с возможностью продления. Трансфер состоится после достижения соглашения с « » и прохождения медобследования.

С начала 2023 года Милсон выступал на правах аренды за турецкий « », где провел 12 матчей во всех турнирах и забил 5 голов. Подробную статистику 23-летнего ангольца можно найти здесь.