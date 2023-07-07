Хавбек «Пари НН» Милсон перейдет в «Маккаби Тель-Авив». Личные условия согласованы, контракт – на 3 года

Теги премьер-лига Россия Анкарагюджю высшая лига Турция трансферы высшая лига Израиль Маккаби Тель-Авив Пари НН Милсон Футбол

Полузащитник «Пари НН» Милсон перейдет в «Маккаби Тель-Авив».

Как сообщает официальный сайт израильского клуба, Милсон согласовал личные условия соглашения на 3 года с возможностью продления. Трансфер состоится после достижения соглашения с «Пари НН» и прохождения медобследования.

С начала 2023 года Милсон выступал на правах аренды за турецкий «Анкарагюджю», где провел 12 матчей во всех турнирах и забил 5 голов. Подробную статистику 23-летнего ангольца можно найти здесь.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Ну это потеря и для НН и для рпл, ничего так игрок.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий