«Краснодар» и «Урал» сделали предложения по защитнику Пивню. «Маккаби» отклонил их

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Урал высшая лига Израиль Маккаби Тель-Авив Краснодар Шахар Пивень Футбол

«Урал» и «Краснодар» хотят подписать защитника «Маккаби» Шахара Пивня.

По информации Sport24, оба клуба сделали официальные предложения, но «Маккаби Тель-Авив» отклонил их и отказывается продавать игрока.

Контракт 27-летнего футболиста действует до лета 2024 года.

В прошлом сезоне защитник поучаствовал в 20 матчах и отдал результативный пас.

Пивень родился в России. В «Маккаби» он играет с 2018 года, куда перешел из «Ашдода». 

7 комментариев

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shishovv
Верните Пивню на стадионы!
+13
-1
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космонавт на дереве
Он обязан перейти в польский Ракув
+3
0
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Сергей Жарковский
Ответ shishovv
Верните Пивню на стадионы!
Ооо! Это долгая история!
+1
0
+1
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Sinister Kid
Пивень и бивень.
0
0
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Cearvm
«Краснодар» и «Урал» ударили по Пивню. «Маккаби» отклонил предложение присоединиться к компании
+1
-1
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Барыга блинами
К Пивню предлагается докупить опорника Воблу)
0
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