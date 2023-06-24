«Краснодар» и «Урал» сделали предложения по защитнику Пивню. «Маккаби» отклонил их

«Урал» и «Краснодар» хотят подписать защитника «Маккаби» Шахара Пивня.

По информации Sport24, оба клуба сделали официальные предложения, но «Маккаби Тель-Авив» отклонил их и отказывается продавать игрока.

Контракт 27-летнего футболиста действует до лета 2024 года.

В прошлом сезоне защитник поучаствовал в 20 матчах и отдал результативный пас.

Пивень родился в России. В «Маккаби» он играет с 2018 года, куда перешел из «Ашдода».