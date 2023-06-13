Али Соу остался в «Анкарагюджю» еще на год. Форвард приостановил контракт с «Ростовом» в 2022-м
Али Соу принял решение не возвращаться в Россию в 2023 году.
Как передает Fotomac, 28-летний футболист договорился с «Анкарагюджю» о том, что останется в клубе еще на год.
Летом 2022 года нападающий приостановил контракт с «Ростовом», воспользовавшись предоставленным ФИФА правом.
За 32 игры в турецкой Суперлиге Соу забил 12 голов, став лучшим бомбардиром команды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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