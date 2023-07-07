Фердинанд – Каррагеру: «Ты проявил неуважение к Саудовской Аравии, но держал рот на замке, когда Джеррард и Фаулер уехали туда спустя 10 дней»

Джейми Каррагер и Рио Фердинанд продолжили перепалку на тему Саудовской Аравии.

Ранее бывший защитник « » заявил: «Я человек, который принимает все культуры. Присоединяйся к клубу, не нужно выдумывать, Джеймс! Меня никогда не просили работать на открытии [ЧМ-2022]. Я никогда не видел возмущения от тебя и остальных, когда , Серия А, «ПСЖ», «Барса», «Реал», РПЛ и так далее забирали лучшие таланты из других лиг... Сохраняйте ту же энергию!!»

«Я ничего не выдумывал, мне об этом сказали несколько человек. Возможно, это как-то связано с тем, что произошло с тобой несколько недель назад, когда обсуждали покупку «МЮ» катарцами! Если ты думаешь, что покупка игроков клубами Саудовской Аравии – это то же самое, что в случае с другими лигами, я с тобой не соглашусь!» – написал ему бывший защитник « ».

«Факты говорят о том, что... ты проявил неуважение к лиге/стране/культуре, но держал рот на замке, когда твои приятели и Фаулер уехали туда спустя 10 дней», – ответил .

«И вот ты возвращаешься к первому твиту. Тебе так хочется себя показать», – отреагировал Каррагер.

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