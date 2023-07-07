Фердинанд – Каррагеру: «Ты проявил неуважение к Саудовской Аравии, но держал рот на замке, когда Джеррард и Фаулер уехали туда спустя 10 дней»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Ливерпуль Джейми Каррагер Стивен Джеррард Робби Фаулер премьер-лига Англия Футбол

Джейми Каррагер и Рио Фердинанд продолжили перепалку на тему Саудовской Аравии.

Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» заявил: «Я человек, который принимает все культуры. Присоединяйся к клубу, не нужно выдумывать, Джеймс! Меня никогда не просили работать на открытии [ЧМ-2022]. Я никогда не видел возмущения от тебя и остальных, когда АПЛ, Серия А, «ПСЖ», «Барса», «Реал», РПЛ и так далее забирали лучшие таланты из других лиг... Сохраняйте ту же энергию!!»

«Я ничего не выдумывал, мне об этом сказали несколько человек. Возможно, это как-то связано с тем, что произошло с тобой несколько недель назад, когда обсуждали покупку «МЮ» катарцами! Если ты думаешь, что покупка игроков клубами Саудовской Аравии – это то же самое, что в случае с другими лигами, я с тобой не соглашусь!» – написал ему бывший защитник «Ливерпуля».

«Факты говорят о том, что... ты проявил неуважение к лиге/стране/культуре, но держал рот на замке, когда твои приятели Стиви и Фаулер уехали туда спустя 10 дней», – ответил Фердинанд.

«И вот ты возвращаешься к первому твиту. Тебе так хочется себя показать», – отреагировал Каррагер.

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15 комментариев

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Пепси пеналдувич
Рио по фактам разносит.
+54
-9
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шатанледс 12
Каррагер принял ударные дозы Этадругина
+20
-3
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SVD44
ни фига не понял, но очень интересно
+9
-3
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Арман Мартиросян
Ответ Егор Добрый
Он кстати один из многих бывших профи,который адекватно даёт интервью 👍
Каррагера тут не оправдываю, но ты сейчас серьезно про Рио? Один из самых неадекватных "экспертов" в британском ТВ. Чего только его перлы про расизм стоят. На его фоне тот же Невилл просто образец профессионала.
+5
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Talgat Ergeshov
Ответ SVD44
ни фига не понял, но очень интересно
каррагер высказывал недовольство,что много игроков переходят в саудовскую аравию,и вот буквально его бывший одноклубник джерард поехал туда и возглавил и потом еще фаулер(видимо тоже друг),а джейми молчит и рио об этом ему втирает😂
+4
-1
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Егор Добрый
Ответ Пепси пеналдувич
Рио по фактам разносит.
Он кстати один из многих бывших профи,который адекватно даёт интервью 👍
+7
-5
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Bunyod Turgunov
Ответ Биограф Венгера
Комментарий удален модератором
Можешь привести пример?
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Манковский
Карягер: "Code RED! Code RED! Houston we’ve got a problem!"
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Extrim
РПЛ?
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ken35
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Ответ Пепси пеналдувич
Рио по фактам разносит.
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Олег Акимов
Ответ Talgat Ergeshov
каррагер высказывал недовольство,что много игроков переходят в саудовскую аравию,и вот буквально его бывший одноклубник джерард поехал туда и возглавил и потом еще фаулер(видимо тоже друг),а джейми молчит и рио об этом ему втирает😂
Как будто он обязан давать комментарии по каждому кто в Аравию переезжает. Он может так же неодобрять выбор, но не критиковать друга публично. Большинство бы так поступило.
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Самый хороший
Каррагер жалкий тип
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Биограф Венгера
Ответ Егор Добрый
Он кстати один из многих бывших профи,который адекватно даёт интервью 👍
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