Фердинанд – Каррагеру: «Ты проявил неуважение к Саудовской Аравии, но держал рот на замке, когда Джеррард и Фаулер уехали туда спустя 10 дней»
Джейми Каррагер и Рио Фердинанд продолжили перепалку на тему Саудовской Аравии.
Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» заявил: «Я человек, который принимает все культуры. Присоединяйся к клубу, не нужно выдумывать, Джеймс! Меня никогда не просили работать на открытии [ЧМ-2022]. Я никогда не видел возмущения от тебя и остальных, когда АПЛ, Серия А, «ПСЖ», «Барса», «Реал», РПЛ и так далее забирали лучшие таланты из других лиг... Сохраняйте ту же энергию!!»
«Я ничего не выдумывал, мне об этом сказали несколько человек. Возможно, это как-то связано с тем, что произошло с тобой несколько недель назад, когда обсуждали покупку «МЮ» катарцами! Если ты думаешь, что покупка игроков клубами Саудовской Аравии – это то же самое, что в случае с другими лигами, я с тобой не соглашусь!» – написал ему бывший защитник «Ливерпуля».
«Факты говорят о том, что... ты проявил неуважение к лиге/стране/культуре, но держал рот на замке, когда твои приятели Стиви и Фаулер уехали туда спустя 10 дней», – ответил Фердинанд.
«И вот ты возвращаешься к первому твиту. Тебе так хочется себя показать», – отреагировал Каррагер.
Фаулер возглавил саудовскую «Аль-Кадисию» из 2-й лиги
15 комментариев